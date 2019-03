Dự án Biển Đông 01: Xứng đáng là kỳ tích của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Dự án đạt doanh thu hơn 2,8 tỷ USD; trên Tổng vốn đầu tư cho cả đời của dự án là 3.393 triệu USD; và đã nộp lãi cho nước Nhà nước hơn 700 triệu USD…

Dự án Biển Đông 01 khai thác khí và dầu condensate ở cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, và điều hành là Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông POC.

Dự án này, tính cho tới nay là tròn 10 năm, trong đó có hơn 5 năm thiết kế, thi công, lắp đặt...

Đây là một dự án được đánh giá là đang có hiệu quả kinh tế nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Dự án Biển Đông 01 của là dự án có nhiều cái “ nhất”, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Dự án Biển Đông 10 ở cách đất liền xa nhất – khoảng 320 km tính từ Vũng Tàu.

Khai thác dầu và khí ở độ sâu lớn nhất của PVN – 145 mét nước.

Các kỹ sư đang kiểm tra máy móc thiết bị trước khi vận hành.

Cấu tạo địa chất ở hai mỏ này là phức tạp và khó khăn nhất thế giới – Chưa một công ty dầu khí nào dám khai thác khí và dầu ở độ sâu gần 4000 mét, có áp suất 850 atmosphere và nhiệt độ đến 1750C ...

Có khối lượng thiết bị xây lắp lớn nhất từ trước tới nay, tổng trọng lượng của hai giàn khai thác Hải Thạch và Mộc Tinh và một giàn xử lý khí là 70 ngàn tấn.

Đây là công trình dầu khí hoàn toàn do người Việt Nam thiết kế, xây lắp và vận hành.

Khi chúng ta tiếp nhận dự án này từ Tập đoàn dầu khí danh tiếng BP để lại, hầu như không có chuyên gia dầu khí nào trên thế giới tin rằng, Việt Nam có thể thành công ở một nơi mà áp suất dòng khí lên tới. Nếu nói một cách hơi chủ quan thì trên thế giới rất ít có loại mỏ nào như thế này và chẳng ai dám khai thác ở nơi có điều kiện địa chất như vậy!

Ấy vậy mà chỉ sau gần 5 năm chúng ta đã làm được dự án này và thành công mỹ mãn; đạt được hiệu quả kinh tế rất cao.

Thành công của Dự án Biển Ðông 01 là một minh chứng cho làng dầu khí thế giới biết rằng - trình độ của những người làm dầu khí Việt Nam hoàn toàn đủ sức chinh phục những mỏ dầu, mỏ khí có điều kiện địa chất phức tạp nhất. Trình độ quản lý và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất vào thăm dò, khai thác, phát triển mỏ của Việt Nam cũng hoàn toàn có thể sánh ngang với các tập đoàn danh tiếng về khai thác dầu khí trên thế giới.

Cho đến ngày hôm nay, 100% công việc của Dự án Biển Ðông 01 là do người Việt đảm nhận. Ở đây, có những giàn trưởng được đề bạt khi mới hơn 30 tuổi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn rất cao, giàu nhiệt huyết và có khát vọng chinh phục.

Từ khi đi vào khai thác thương mại vào giữa năm 2014, Dự án Biển Đông 01 đã bổ sung nguồn năng lượng khí cho đất nước, và khẳng định bước trưởng thành vô cùng quan trọng của đội ngũ người làm dầu khí từ đội ngũ kỹ thuật dầu khí, điều hành hoạt động dầu khí, dịch vụ dầu khí, khoan dầu khí, thiết kế dầu khí ... thông qua dự án Biển Đông 01. Và qua dự án này, chúng ta đã nâng cấp một phần vô cùng quan trọng cơ sở vật chất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của cả ngành dầu khí.

Năm 2014, Biển Đông POC hợp tác với Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới là Gazprom của Nga.

Việc hợp tác với Gazprom là xu thế yếu trong ngành khai thác dầu khí, bởi hợp tác sẽ là cơ hội cho các bên chia sẻ nguồn lực về nhân sự, về vốn, về công nghệ và một điều quan trọng nữa là chia sẻ rủi ro. Khai thác dầu khí trên thế giới, tỷ lệ thành công thường chỉ là 20%, cho nên các công ty dầu khí thường phải liên kết với nhau, mà mục đích chính là chia sẻ rủi ro. Việc hợp tác với Gazprom sẽ tạo điều kiện cho Biển Đông POC phát triển bền vững và có đủ khả năng để mở rộng thăm dò, khai thác ra các khu vực bên cạnh.

Về các nguyên nhân thành công của dự án, có thể khái quát được là:

Thứ nhất, đó là sự thống nhất cao về chủ trương cũng như quá trình thực hiện dự án. Hiếm có một dự án nào lại có được sự đồng thuận từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ cho tới từng người thợ. Muôn người một ý chí, không ai bàn lùi…Chính điều này đã tạo nên nguồn năng lượng tinh thần vô cùng to lớn cho mọi người. Và tinh thần ấy vẫn còn truyền tới thế hệ hôm nay, đó là tài sản vô giá cho tập thể lãnh đạo và người lao động của Biển Đông POC.

Thứ hai là: Biển Đông POC đã chọn lựa được những cán bộ giỏi, chọn được những người có kiến thức, có, và nhiệm vụ của lãnh đạo chúng tôi là quy tụ họ lại, tạo điều kiện để cho họ thực hiện nhiệm vụ, đồng hành với họ những lúc khó khăn, chia sẻ, động viên khích lệ, mỗi khi việc chưa được hoàn hảo. Có thể nói, tập thể Biển Đông 01 là tập thể đoàn kết, sáng tạo; mặc dù thời điểm đó có nhiều người còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tiềm năng của họ thực sự rất lớn.”

Theo Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc Biển Đông POC thì bổn phận tập thể lãnh đạo Biển Đông POC và người lao động Viêt-Nga tại đây phải gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã gây dựng nên.

Quan trọng nhất là phải đảm bảo cho giàn khai thác và giàn xử lý khí trung tâm vận hành an toàn tuyệt đối. Bởi lẽ, giàn đã đi vào khai thác hơn 4 năm, một số thiết bị cũng đã xuất hiện sự “ yếu kém”…khiến nguy cơ rủi ro cao, vì vậy, công tác bảo trì, bảo dưỡng và giám sát phải được đưa lên hàng đầu. Cũng pahỉ nói thêm là từ khi đi vào khai thác tới nay, giàn luôn hoạt động vượt công suất dự tính, vận hành tuyệt đối an toàn và có hệ số an toàn 0.00 ( Trên thế giới, chuẩn cho an toàn dầu khí là 0.03)- Đây cũng là kỷ lục hiếm có.

Hiện nay, Công ty Biển Đông POC đang áp dụng những thành tưu công nghệ mới nhất của cuộc cánh mạng 4.0 và trí tuệ nhân tạo Al vào công tác quản lý và vận hành khai thác. Sau hơn 4 năm khai thác thương mại, đến nay

Công ty Biển Đông POC là doanh nghiệp mạnh của PVN với tiềm năng lớn nhất là có có đội ngũ nhân sự trẻ, có trình độ chuyên môn cao, có phong cách làm việc chuyện nghiệp và giàu khát vọng vươn lên. Đây là những điều kiện quan trọng để Biển Đông POC vươn lên trở thành nhà điều hành các dự án dầu khí chuyên nghiệp, có tầm cỡ ở khu vực và sẵn sàng đảm nhận các dự án khác mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho.

