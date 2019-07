Dự án bất động sản du lịch sở hữu 60 năm gây ‘sốt’ giới đầu tư

Yếu tố này trở thành cam kết tuyệt đối cho những kế hoạch khai thác sinh lời dài hạn và khiến nhà đầu tư yên tâm xuống tiền.

Một dự án sở hữu dài hạn thu hút nhà đầu tư

Đánh trúng tâm lý nhà đầu tư

“Pháp lý sở hữu” hoặc “thời hạn sở hữu” là cụm từ có thể thôi thúc nhà đầu tư xuống tiền đầu tư các dự án bất động sản du lịch. Trong đó, pháp lý sở hữu chính là yếu tố tiên quyết với những nhà đầu tư nhắm tới sinh lời bền vững, coi dự án như kênh sinh tiền dài hạn chứ không phải lướt sóng đơn thuần.

Vì thế, mối quan tâm đến thời hạn sở hữu bất động sản du lịch của nhà đầu tư lên cao hơn bao giờ hết, nhất là với các mô hình mới. Cùng ở một vị trí, với tiện ích và quy mô tương tự, dự án có thời hạn sở hữu càng dài, giá trị sản phẩm càng cao, tính bền vững của dòng tiền càng đảm bảo.

Đó là lý do SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang – dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí biển do Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác phát triển – đang là tâm điểm của thị trường bất động sản du lịch. SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang có sở hữu lên tới 60 năm, vượt trội so với nhiều dự án khác trên thị trường với thời hạn sở hữu dưới 50 năm.

Thời gian sở hữu dài hơn 10 năm đủ khiến nhà đầu tư yên tâm quyết định. Điều này không chỉ đánh trúng tâm lý thích sở hữu lâu dài, gắn bó với cả đời người của người dân Việt Nam, mà còn bắt đúng gu của giới đầu tư là càng lâu dài, càng khiến dòng tiền sinh sôi nảy nở. Đặt trong bối cảnh bất động sản du lịch là kênh đầu tư hiệu quả bậc nhất theo các chuyên gia nhận định, việc chênh lệch 10 năm sở hữu đã cho thấy nguồn lợi lớn cho dòng tiền của nhà đầu tư.

“Bên cạnh định hướng phát triển của khu vực, vùng đất và lợi thế của dự án quy mô lớn, thời hạn sở hữu là “cú hích” quan trọng. Sở hữu dài đồng nghĩa dễ giao dịch, các kế hoạch kinh doanh linh hoạt trong tương lai, có thể tạo nên dòng tiền sinh lời cho nhiều thế hệ”, chị Trần Thúy Linh, một nhà đầu tư sành sỏi lý giải sức hút trên thị trường của những bất động sản có thời hạn sở hữu vượt trội.

Thời gian sở hữu lên tới 60 năm khiến SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang “gây sốt” trong giới đầu tư

Cam kết tuyệt đối cho những kế hoạch khai thác sinh lời dài hạn

Ngoài yếu tố pháp lý sở hữu, hiệu quả sinh lời của dòng tiền đầu tư vào dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được đảm bảo bằng hàng loạt yếu tố thế mạnh khác.

Đầu tiên, loại hình ApartHotel của dự án giúp nhà đầu tư sử dụng căn hộ cho nhiều cách thức kinh doanh: nghỉ dưỡng và cho thuê theo nhu cầu hoặc cho thuê khai thác trong toàn bộ vòng đời sở hữu 60 năm. Việc tiên phong đưa loại hình này vào các dự án là bước đà để Crystal Bay phát triển hệ sinh thái các tổ hợp – quần thể nghỉ dưỡng giải trí biển hiện đại, quy mô lớn, từ đó đem lại lợi ích tối ưu cho các nhà đầu tư tương lai.

Theo chiến lược này, với tổng số vốn lên tới 4.500 tỷ đồng, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sở hữu nhiều tiện ích nổi bật chiếm đến 60% không gian. Các loại hình dịch vụ cao cấp đa dạng hóa và thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm của du khách. Điều này đảm bảo thu hút du khách, tạo động lực tăng trưởng cho du lịch Ninh Thuận

Nhà phát triển Crystal Bay khẳng định tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển 3.300 phòng khách sạn sẽ được lấp đầy du khách ngay khi chính thức hoạt động. Tất cả nhờ thế mạnh lữ hành inbound của Crystal Bay. Trong năm 2018, Crystal Bay đưa 360.000 lượt du khách Nga tới Việt Nam, sử dụng tới 4.3 triệu lượt phòng/đêm. Con số ấn tượng này chính là bảo chứng của Crystal Bay về một khu nghỉ dưỡng giải trí biển không có phòng trống.

Thế mạnh đặc biệt và chỉ có ở Crystal Bay đã giúp chủ đầu tư này và các đối tác đưa ra cam kết thuê lại trọn đời với lãi suất tiền thuê tăng 2% hàng năm cho nhà đầu tư. Trao quyền khai thác cho chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm “kê cao gối” khi hàng tháng được nhận tiền cho thuê theo tỷ giá USD. Cam kết thuê lại trọn đời dự án đảm bảo giá trị tài sản đầu tư không những luôn tăng mà còn duy trì được tỷ suất sinh lời bền vững.

“Chính sách này khiến mỗi căn phòng là một kênh sinh tiền suốt 60 năm”, nhà đầu tư Trần Thúy Linh bình luận.

Cùng hoạt loạt thế mạnh, tổ hợp ApartHotel đầu tiên của Việt Nam mang đến tiềm năng sinh lời bền vững cho dòng vốn.

Với vị trí trung tâm của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), trái tim của tam giác du lịch Nha Trang – Đà Lạt – Phan Thiết, Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang là lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu đầu tư sinh lời lâu dài của nhà đầu tư sành sỏi.

Quỳnh Chi