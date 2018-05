'Drive into the Night' vinh danh những 'Kỵ sĩ bóng đêm'

(VTC News) - Sự kiện giao lưu golf “Drive into the Night” với thời gian thi đấu từ ngày sang đêm lần đầu tiên diễn ra tại Vinpearl Golf Hải Phòng vừa khép lại với kết quả thật ấn tượng, với kỹ năng điêu luyện và phong thái chuyên nghiệp, gôn thủ Nguyễn Văn Tám đã chinh phục 18 hố gôn với 76 gậy để trở thành tay gôn vô địch của buổi giao lưu.

“Drive into the Night” là sự kiện được tổ chức nhân dịp hệ thống đèn chiếu sáng của Vinpearl Golf Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động, thu hút 130 gôn thủ tham gia. Buổi giao lưu được chia thành bốn bảng và thi đấu theo thể thức đấu gậy trực tiếp đã mang đến không khí tranh tài trên sân thật sự chuyên nghiệp và đỉnh cao.

Sau khi đồng loạt phát bóng lúc 13h45, các gôn thủ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác thi đấu giữa các “múi giờ’” lệch nhau và thi đấu “xuyên màn đêm”.

Trải qua 15 hố gôn, đến hố gôn số 16 thử thách gần như tăng gấp bội khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Ngay lập tức, hệ thống đèn chiếu sáng của Vinpearl Golf Hải Phòng tiếp sáng, mở ra một không gian chinh phục đỉnh cao cho các gôn thủ.

Những hố gôn cuối cùng được tranh tài dưới ánh đèn rực rỡ vừa gia tăng sự gay cấn, hồi hộp, vừa tạo tác thêm vẻ đẹp uy lực cho những tay gậy mang phong cách đầy chuyên nghiệp.

Các gôn thủ thi đấu dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, trước cảnh sắc sân gôn thơ mộng như tranh vẽ từ điểm phát bóng, từng đường gôn, khu vực đẩy bóng, đến từng chướng ngại cát… vừa mang cảm giác thư giãn vừa xen lẫn sự thách thức thú vị để chinh phục từng hố gôn khi tầm nhìn hút cùng ánh đèn chiếu xuống những bãi cỏ lau ven đầm tại Marsh course.

Sau khi chinh phục 18 hố vào buổi tối chỉ với 76 gậy, tay gôn Nguyễn Văn Tám xứng đáng bước lên vị trí cao nhất. Phần thưởng cho nhà vô địch là 1 vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines đi bất kỳ điểm đến nào do Vietnam Airlines khai thác và 01 Voucher mua hàng tại Pro-shop của Vinpearl Golf Hải Phòng trị giá 10 triệu đồng từ nhà tài trợ Hubbell Lighting.

Sự kiện cũng đã xác định được những gôn thủ xuất sắc nhất ở mỗi bảng đấu. Giải Nhất bảng A thuộc về gôn thủ Đoàn Văn Nam, giải Nhất bảng B thuộc về gôn thủ Nguyễn Hùng Việt, Giải Nhất bảng C thuộc về gôn thủ Shin Soon Chul và giải Nhất bảng Nữ thuộc về gôn thủ Dương Thị Sao. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải kỹ thuật khác như: giải phát bóng gần cờ nhất (Nearest to the pin), giải phát bóng xa nhất (Longest Driver)…

Sau 1 năm chính thức đi vào hoạt động, Vinpearl Golf Hải Phòng đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với gôn thủ trong và ngoài nước. Việc đưa vào hoạt động dàn đèn chiếu sáng đêm đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của gôn thủ yêu thích những thử thách hấp dẫn với địa hình sân hồ và sân đầm lầy độc đáo của Vinpearl Golf Hải Phòng.

Cũng trong dịp này, cây cầu kết nối trực tiếp giữa đảo Vũ Yên với phần còn lại của thành phố Hải Phòng cũng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2018, đưa môn thể thao quý tộc đến gần hơn với các gôn thủ.

Cách thủ đô Hà Nội chỉ 120km, với hơn một giờ chạy xe hơi và cách sân bay quốc tế Cát Bi 10 phút chạy xe, Vinpearl Golf Hải Phòng là điểm đến lý tưởng cho quý khách trải nghiệm thư giãn giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần. Vinpearl Golf Hải Phòng có diện tích rộng hơn 872 héc-ta, được bao quanh bởi hai con sông tuyệt đẹp của thành phố hoa phượng đỏ (sông Đá Bạch, sông Cấm). Sân có quy mô 36 hố, trong đó có 18 hố golf sân hồ và 18 hố golf sân đầm lầy. Sân gôn đem đến trải nghiệm độc đáo cho các gôn thủ bằng cách khai thác tối đa lợi thế địa hình tự nhiên cùng hệ thống sân tập, tòa nhà Câu lạc bộ, cửa hàng dụng cụ golf hiện đại cùng các dịch vụ tiện ích đẳng cấp khác. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: +84-8 7300 9955 | +84-4 3974 9999; sales@vinpearlgolf.com

Nhã Phương