Dr Doãn Lâm: Chuyên gia 'giải cứu' thành công những ca nâng mũi hỏng

Bác sĩ Trần Doãn Lâm - Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ sẽ chia sẻ chi tiết những điều cần biết về chủ đề “Cách khắc phục mũi sau nâng hỏng” trong bài viết này.

Bác sĩ Trần Doãn Lâm - Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ với nhiều năm kinh nghiệm.

Có rất nhiều khách hàng đầu tư cả thời gian, tiền bạc và cả sự kỳ vọng rồi đánh đổi lại một chiếc mũi không được như ý. Và điểm chung của những khách hàng tìm đến Bác sĩ Doãn Lâm để sửa lại mũi là những cơ sở trước đó họ làm thì đều là spa hoặc làm tại nhà, được người quen giới thiệu, không đảm bảo chuyên môn, bằng cấp rõ ràng.

Theo bác sĩ Doãn Lâm cho biết, nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng mũi hỏng sau nâng như sau:

Viêm mũi sau phẫu thuật: Các dấu hiệu phổ biến như hiện tượng sưng, bầm lâu ngày, mũi chảy dịch nhiều và gây nên tình trạng đau nhức. Nguyên nhân cơ bản của biến chứng viêm mũi sau phẫu thuật là do:

- Nhiễm khuẩn từ việc không đảm bảo các nguyên tắc vô trùng trong phẫu thuật, người thực hiện phẫu thuật thiếu kiến thức về vô khuẩn dụng cụ, vật liệu cấy ghép.

- Viêm do nâng mũi không đúng kỹ thuật do đưa sụn nhân tạo quá to vào khoang mũi khiến căng da, chậm liền vết thương, làm vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng khoang mũi.

- Có thể do tổn thương các thành phần niêm mạc vách ngăn mũi khi dùng các loại sụn có chân to, bóc tách thô bạo, sử dụng các vật liệu cấy ghép có tính ăn mòn tổ chức xung quanh khiến vi khuẩn xâm nhập gây viêm, nhiễm trùng.

Bác sĩ Doãn Lâm đo vẽ, thăm khám cho khách hàng thực hiện dịch vụ Sửa mũi.

Đặt chất liệu mũi sai lớp:Thông thường chất liệu nâng sống mũi sẽ được đặt dưới màng xương làm cho sống mũi chắc chắn và có độ ổn định cao, tránh tình trạng lộ sụn do đặt quá sát da.

Tuy nhiên, một số cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép hoặc người thực hiện thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức sẽ dẫn tới việc đặt sai lớp, làm sụn nâng mũi di động, sống mũi lắc lư, trượt sụn gây lệch. Việc đặt vật liệu quá sát da cũng làm ảnh hưởng đến độ căng da, mạch máu nuôi da dẫn đến tình trạng lộ sống mũi.

Mỏng da, bóng đỏ da, lộ sống mũi, lộ - thủng đầu mũi: Thường có các dấu hiệu như: da bóng đỏ, mỏng theo thời gian, lộ rõ sống mũi nhân tạo hoặc đỏ da khi đeo khẩu trang, sau tình trạng đỏ da tăng dần, có thể đỏ liên tục mọi nơi.

Việc đặt sống mũi quá cao so với độ dãn của da cũng dẫn đến tình trạng da mỏng dần, gây ra các biến chứng. Đặc biệt, biến chứng “nâng mũi bị thủng, gây biến dạng đầu mũi” cực kỳ nguy hiểm. Do việc để áp lực quá lớn khi nâng mũi, dẫn tới biến chứng mỏng da đầu mũi, mũi biến dạng, hoại tử da đầu mũi, thủng đầu mũi, rất khó khắc phục hoặc để lại các di chứng về sau.

Giải pháp nào giúp khắc phục Mũi hỏng sau nâng an toàn - hiệu quả?

Sửa mũi hỏng sau nâng là một kỹ thuật khó, phức tạp và đòi hỏi yếu tố chuyên môn cao nên phẫu thuật sửa mũi hỏng phải được thực hiện bởi những bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi tay nghề. Do đó trước khi tái phẫu thuật bạn nên tìm hiểu và lựa chọn kỹ càng.

Bác sĩ Doãn Lâm hiện phụ trách chuyên môn chính tại VTM Dr Doãn Lâm.

VTM Dr Doãn Lâm là một trong những địa chỉ làm đẹp uy tín, an toàn hàng đầu tại Hà Nội, đã giải cứu hơn 1500 ca thẩm mỹ hỏng như: nâng ngực, cắt mí, nâng mũi... do bác sĩ Doãn Lâm với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tư vấn và thực hiện dịch vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh của khách hàng thực hiện dịch vụ Sửa mũi tại VTM Dr Doãn Lâm:

Kết quả sau 1 tháng Sửa mũi của chị Trần An (Hà Nội) tại VTM Dr Doãn Lâm.

Dáng mũi gốc của chị An bị gồ khá nặng. Trước khi đến VTM Dr Doãn Lâm, chị đã từng nâng mũi ở TP.HCM 3 lần nhưng đều gặp biến chứng, như: bị lộ sụn, lệch sống, bóng đỏ, nguy cơ thủng đầu mũi.

Sau khi được bác sĩ Doãn Lâm tư vấn, chị lựa chọn làm mũi cấu trúc, gọt gồ, dựng trụ, thu gọn cánh mũi, mang đến sự hài lòng, tự tin cho chị.

Kết quả sau 2 tháng Sửa mũi của chị Nguyễn Hoài (Hà Nội) tại VTM Dr Doãn Lâm.

“Lần đầu em đi thẩm mỹ ở cơ sở Spa tỉnh, đặt kỳ vọng nhiều lắm, nghĩ làm xong sẽ đẹp như ý nhưng sau làm 1 tuần cứ thấy mũi đau tức, lộ sống, đầu mũi nhọn.

Em lo lắng vô cùng, ngại gặp mọi người vì chiếc mũi hỏng. Cơ duyên tham khảo trên hội nhóm, gặp được Bác Lâm tư vấn chi tiết, nhiệt tình đã giúp em lấy lại dáng mũi cân đối, tự nhiên. Em mừng lắm”, khách hàng Nguyễn Hoài chia sẻ sau khi trải nghiệm dịch vụ tại VTM Dr Doãn Lâm.