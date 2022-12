Đợt rét sâu nhất từ đầu mùa kéo dài tới khi nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và rạng sáng 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Hầu hết các trạm quan trắc ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở nhiều vùng núi giảm còn 9-12 độ C, trung du và đồng bằng còn 14-16 độ C. Đặc biệt, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ 4,5 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất hôm nay (1/12) dao động trong khoảng 14 - 16 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định hôm nay là ngày có nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này.

Hôm nay là ngày miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa. (Ảnh: Khổng Chí).

Chiều nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm chậm và duy trì ở mức dưới 15 độ C. Bắc Trung Bộ hôm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Trong đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 14-17 độ C.

Từ ngày 2/12, nhiệt độ ở Bắc Bộ xu hướng tăng chậm. Từ 3-9/12, Bắc Bộ trời rét. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 3/12 trời rét đậm, rét hại.

Trước đó, trả lời PV VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, cho biết, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài.

Cũng theo TS Huy, mùa đông năm nay, số ngày nắng ấm nhiều, số ngày lạnh vẫn có nhưng ít hơn các năm khác. Vẫn có thể có những đợt rét đậm, rét hại, tuyết rơi nhưng nếu tính trung bình chung của những đợt lạnh ấy cộng lại so với trung bình nhiều năm trước sẽ không bằng. Xác suất để có những đợt như thế cũng không nhiều vì khi pha trung tính hoặc El Nino thịnh hành thì cơ hội để tạo ra các đợt lạnh sẽ ít đi.