(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (13/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Chiều và đêm 13/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Các khu vực này chuyển rét. Trong đó, hôm nay, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14, có nơi dưới 10 C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 14-17 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C. Nhiệt độ trung bình ở các khu vực này lần lượt ghi nhận mức 15-17 độ C, 17-20 độ C và 20-23 độ C.

Miền Bắc hôm nay trời rét, có nơi dưới 10 độ C. (Ảnh minh hoạ: ZingNews)

Ngày mai (14/3), nhiệt độ tại các khu vực trên tăng nhẹ. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất tăng 1 độ C, nhiệt độ trung bình trong ngày tăng 1-2 độ C, trời ấm dần.

Tại Hà Nội, theo số liệu cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sang ngày 16/3, nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô chạm ngưỡng 20 độ C. Nhiệt độ 20-26 độ C trong ngày sẽ duy trì ở Hà Nội khoảng 5 ngày. Ngày 21-22/3, nhiệt độ tại đây tăng nhanh, cao nhất lên tới 30 độ C, trời không mưa.

Đi kèm với thời tiết rét, Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông trong các ngày 13-14/3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay tới 10/4, không khí lạnh hoạt động tập trung vào 10 ngày đầu thời kỳ dự báo. Nắng nóng khả năng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023. Nam Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong thời kỳ này, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C, các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 5-20 mm, Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20-30 mm.

"Không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo. Nắng nóng khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo.

Nguyễn Huệ