Đột phá khoa học trong điều trị bệnh suy tim

Mới đây, kết quả đầy đủ của nghiên cứu EMPEROR-Reduced pha III ở người trưởng thành bị suy tim giảm phân suất tống máu, có và không có đái tháo đường cho thấy, empagliflozin làm giảm đáng kể 25% nguy cơ tương đối về các tiêu chí lâm sàng chính như thời gian dẫn đến tử vong do tim mạch hoặc nhập viện vì suy tim.

Empagliflozin cũng làm giảm đáng kể 30% nguy cơ nhập viện lần đầu và tái nhập viện vì suy tim, đồng thời làm chậm đáng kể sự suy giảm chức năng thận. Kết quả do Boehringer Ingelheim và Eli Lilly and Company công bố mới đây đã được trình bày tại Hội nghị ESC 2020, Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tim mạch châu Âu, và được đăng tải trên tạp chí The New England Journal of Medicine. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp chỉ định Fast Track cho empagliflozin để giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và nhập viện vì suy tim ở những bệnh nhân suy tim.

Milton Packer, Bác sĩ Y khoa, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Chương trình EMPEROR, Học giả Xuất sắc về Khoa học Tim mạch tại Trung tâm Y tế, Đại học Baylor ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ cho biết: “Kết quả từ nghiên cứu EMPEROR-Reduced cho thấy khi được sử dụng cho người trưởng thành bị suy tim giảm phân suất tống máu, empagliflozin giúp làm giảm số ca nhập viện vì suy tim, đồng thời làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận. Chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện này sẽ cải thiện kết quả sức khỏe cho mọi bệnh nhân suy tim trên thế giới".