Đột kích 'trường gà' đội lốt Village garden, bắt 47 người đang say sưa sát phạt

(VTC News) -

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức, tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, cơ quan công an ập vào kiểm tra tại Village garden Lộc Béo, tại địa chỉ tổ 19, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế, do Mai Bá Lộc (SN 1969, trú tại đường Lê Huân, TP Huế) làm chủ, thì bắt quả tang 47 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Công an bắt 47 con bạc đang sát phạt tại trường gà núp bóng Village garden của Mai Bá Lộc. (Ảnh: CACC).

Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản quả tang với 47 đối tượng, tang số đặt cược là 6,9 triệu đồng, thu giữ trong người các đối tượng tổng số tiền gần 15 triệu đồng, 1 hồ gà, 5 con gà chọi và nhiều tang vật có liên quan để tổ chức đá gà.

Theo cơ quan công an, giúp sức cho Lộc tổ chức "trường gà" cho các con bạc cá cược còn có Hoàng Ngọc Phúc (SN 1975, trú tại đường Lê Duẩn, TP Huế). Từ 15/4 đến khi bị bắt giữ, Mai Bá Lộc nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền tại các địa điểm là nhà ở do Lộc quản lý.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Hữu Linh (37 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Linh (42 tuổi), Phạm Hiền (43 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Sang (36 tuổi), Võ Thành Cang (44 tuổi), Bùi Anh Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Sương (44 tuổi, cùng trú tại Thừa Thiên - Huế).

Nhóm người dùng thủ đoạn mới để lừa đảo tại Thừa Thiên - Huế bị công an bắt giữ.

Theo điều tra của công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, 7 đối tượng kể trên nhắm vào những người có công việc ổn định, kinh tế khá giả, rồi tìm cách lấy số điện thoại, chủ động liên lạc giả đặt hàng hoặc hợp đồng các sản phẩm có liên quan đến công việc làm ăn của nạn nhân.

Sau đó, nhóm đối tượng cố tình dàn cảnh, mời nạn nhân đi ăn nhậu, chuốc say rượu bia và đưa đến quán karaoke, nhà nghỉ để đánh bạc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Khi nạn nhân thua hết số tiền mang theo, các đối tượng còn cho vay tiền để tiếp tục chơi bạc.

Công an nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vừa xuất hiện tại Thừa Thừa - Huế. Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 2 đến khi bị bắt, nhóm này lừa đảo 4 bị hại, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong số này, có 2 bị hại ngụ tại xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) là các ông N.H.A. và N.V.T. với số tiền bị lừa khoảng 1 tỷ đồng.