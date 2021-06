Đợt COVID-19 thổi bay hơn 6 tỷ AUD của nền kinh tế Australia

Nền kinh tế Australia đang đứng trước nguy cơ hứng chịu những thiệt hại không nhỏ từ đợt dịch COVID-19 mới. Vì hiện có đến 5 trên tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của nước này đang có ca mắc trong cộng đồng nên ngoài khu vực thành phố Sydney mở rộng và một số vùng lân cận đang bị phong tỏa 2 tuần thì thành phố Darwin (thủ phủ Vùng lãnh thổ Bắc Australia), thành phố Perth (thủ phủ bang Tây Australia) cũng ban hành lệnh phong tỏa trong vài ngày.

Lệnh phong tỏa được ban hành tại 3 địa phương tại Australia khiến hàng triệu người dân Australia, trong đó phần lớn là người dân của bang New South Wales, đang bị cấm ra khỏi nhà trong giai đoạn các trường học bước vào kỳ nghỉ Đông. Trong khi đó, các vùng lãnh thổ còn lại đều gia tăng các biện pháp phòng dịch.

Với gần 130 ca mắc COVID-19 tính đến hôm nay (28/6), chính quyền bang New South Wales đang áp dụng lệnh phong tỏa 2 tuần đối với 4 khu vực bao gồm thành phố Sydney và vùng lân cận, Blue Mountains, Wollongong và Central Coast để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Người dân tại các khu vực này đã phải hủy bỏ các kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ Đông và chỉ được ra khỏi nhà cho các mục đích thiết yếu nhất.

Theo số liệu của công ty quản lý tài chính AMP Capital tại Australia, các khu vực đang bị phong tỏa tại bang New South Wales có dân số khoảng 6,6 triệu người và đóng góp 25% GDP của cả nước. Vì vậy khi khu vực này bị phong tỏa trong 2 tuần làm cho ngành du lịch và các ngành dịch vụ liên quan của Australia thiệt hại 6,3 tỷ AUD. Trong khi đó riêng bang đông dân nhất của nước này là New South Wales sẽ chịu thiệt hại 143 triệu AUD mỗi ngày, hoặc hơn 2 tỷ AUD trong 14 ngày.

Còn theo một tính toán khác của Diễn đàn Giao thông và du lịch, bang New South Wales thường chiếm 34% chi tiêu của khách du lịch cho kỳ nghỉ Đông trong tháng 7/2021. Vì vậy do đợt phong tỏa lần này đúng vào kỳ nghỉ của học sinh nên bang New South Wales sẽ thiệt hại 153 triệu AUD mỗi ngày. Trong đó riêng thành phố Sydney, thủ phủ của bang mỗi ngày sẽ thất thu 61 triệu AUD.