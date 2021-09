Dòng tiền rời chứng khoán quay về bất động sản, giá nhà lại bật cao?

Ảnh minh họa.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2021 của Batdongsan.com cho thấy, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản sụt giảm khá mạnh do diễn biễn phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư kéo dài.

TP.HCM vẫn thu hút nhà đầu tư quan tâm nhất

Theo dữ liệu, nguồn cung và nhu cầu trên thị trường giảm khá mạnh trong tháng 7 và tháng 8. Cụ thể: lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến bất động sản toàn trang giảm lần lượt 22% và 12% trong tháng 7. Tháng 8 tiếp tục có mức giảm sâu hơn, lần lượt là 58% và 27% so với tháng liền trước.

Các tỉnh/thành có mức giảm mạnh nhất trong tháng 7 là Phú Yên (37%), Bình Dương (35%), Đồng Nai (35%), TP.HCM (33%), Khánh Hòa (32%) và trong tháng 8 là Đà Nẵng (49%), Bình Dương (40%), Hà Nội (36%), Đồng Nai (35%). Đây đều là những khu vực có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất cả nước.

Loại hình bất động sản có mức sụt giảm mạnh nhất cả về nguồn cung và nguồn cầu là nhà riêng/nhà mặt phố, căn hộ chung cư và đất nền. Trong tháng 8, Hà Nội có mức giảm mạnh ở cả hai thị trường bất động sản bán và cho thuê so với TP.HCM, mức giảm lần lượt của hai khu vực là 36% và 17% so với tháng 7.

Mặc dù bức tranh chung mang nhiều màu xám, thị trường vẫn chứng minh sức hút và tiềm năng khi thể hiện sự phát triển ổn định ở một số khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh. Đơn cử, Hải Phòng có mức độ quan tâm đến bất động sản tăng ổn định 4% và 8% trong tháng 7, 8.

Tại các địa phương từng là ổ dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, nhu cầu tìm kiếm bất động sản cũng ngược dòng thị trường với mức tăng ấn tượng. Cụ thể, lượt quan tâm bất động sản tại Bắc Giang ghi nhận mức tăng trưởng theo tháng là 22% và 26% trong tháng 7 và 8/2021. Chỉ số này của Bắc Ninh lần lượt là 40% và 7%.

Nguồn: Batdongsan.com.vn.

Nếu như trong tháng 6, Bắc Ninh và Bắc Giang là hai tỉnh có lượt quan tâm bất động sản sụt giảm mạnh nhất cả nước thì kể từ tháng 7 đến nay, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhu cầu có sự phục hồi mạnh mẽ và liên tục. Điều này chứng minh cho xu hướng thị trường qua các mùa Covid rằng bất động sản giảm trong dịch nhưng sau dịch có sự phục hồi và sức bật khá lớn do nhu cầu bị nén lại.

Với TP.HCM, dù lượt quan tâm có giảm nhưng dữ liệu cho thấy đây vẫn là thị trường có sức hấp dẫn và được ưa chuộng nhất cả nước. Trong khi số ca nhiễm tại TP.HCM có xu hướng tăng gấp nhiều lần các địa phương khác, nhu cầu tìm mua và sự quan tâm dành cho thị trường này vẫn ghi nhận mức độ cao nhất, mức giảm cũng chỉ ở tầm 17% so với con số 35- 40% tại Hà Nội, Bình Dương hay các tỉnh thành có dịch bệnh khác.

Giá bất động sản tiếp tục tăng

Đáng chú ý, dù nguồn cung rao bán và nhu cầu giảm mạnh, giá bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội vẫn không có dấu hiệu giảm theo, thậm chí còn tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo đó, giá chào bán chung cư tại TP.HCM trong tháng 8 có xu hướng đi ngang so với tháng 7 nhưng lại tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2020. Hà Nội tiếp tục ghi nhận giá rao bán căn hộ chung cư tăng 8% so với cùng kỳ.

Lý giải việc giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng trong khi giao dịch giảm, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn, nguồn cung khan hiếm cộng với dòng vốn đổ vào bất động sản tương đối dồi dào là những nguyên nhân chính. Hiện nay một lượng lớn tiền rút từ các lĩnh vực khác đang có xu hướng đổ vào bất động sản tìm cơ hội đầu tư cũng tạo áp lực tăng giá.

Dù kinh tế khó khăn do dịch COVID-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào bất động sản tăng nhanh, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sốt đất.

Nguồn: Batdongsan.com.vn.

Nhu cầu đầu tư vào bất động sản trước khi dịch COVID-19 bùng phát chiếm đến 75%. Các tháng tháng gần đây, do giãn cách xã hội nên dòng tiền không trực tiếp chảy vào bất động sản mà tập trung vào chứng khoán. Nhưng sau đó dòng tiền sẽ lại quay trở về với bất động sản.

Ngoài ra, trong tình trạng đại dịch, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng, lại không am hiểu về chứng khoán sẽ có xu hướng rót vào bất động sản, kênh đầu tư vốn luôn được đánh giá là an toàn, bền vững trong dài hạn. Tâm lý nhà đầu tư với thị trường bất động sản hiện tại vẫn là tin tưởng vào sự phục hồi.