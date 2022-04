Động thái đầu tiên của Sơn Tùng M-TP trước bão chỉ trích MV phản cảm

(VTC News) -

MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP ra mắt tối 28/4 đang nhận về "cơn mưa" chỉ trích từ phía công chúng. Nguyên do là cảnh kết của MV, khi nhân vật quyết định nhảy lầu trong sự tuyệt vọng để chấm dứt cuộc sống bế tắc đã khiến nhiều khán giả rùng mình. Hơn ai hết, những bậc cha mẹ không giấu nổi sự lo lắng khi con em họ - những người trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị ảnh hưởng bởi thông điệp tiêu cực mà MV của Sơn Tùng đã lan truyền.

Cảnh trong MV "There's no one at all".

Chiều 29/4, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Hướng Dương ký văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình MV There's no one at all trên mạng.

Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em. Vì vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định phải ngay lập tức dừng lưu hành MV này.

Giữa cơn bão chỉ trích của cộng đồng mạng và động thái vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, Sơn Tùng M-TP vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Tuy nhiên cách đây ít phút, nam ca sĩ đã có chia sẻ đầu tiên trên fanpage. Nhiều khán giả kỳ vọng Sơn Tùng sẽ có lời giải thích thoả đáng trước những ồn ào, thế nhưng bài đăng của anh lại là cập nhật thành tích nhạc số của ca khúc There's no one at all trên các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia...

Trước đây khi đối diện với những scandal, Sơn Tùng M-TP vốn có thói quen giữ im lặng. Tuy nhiên với ồn ào lần này, hành động của anh được đánh giá là có phần vội vàng khi thản nhiên kêu gọi tăng lượt nghe ca khúc mới trong thời điểm cơn bão chỉ trích của công chúng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này càng tăng thêm sự phẫn nộ đối với công chúng.

There's no one at all là ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Thành tích của MV đã ghi nhận 378.000 lượt xem công chiếu, 1 triệu lượt xem sau 22 phút phát hành. Hiện tại, MV đang giữ vị trí số 1 top thịnh hành, top 1 xu hướng âm nhạc trên Youtube và đã đạt hơn 7 triệu lượt xem.