Đồng phục Wego đạt chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu

Ra đời và hoạt động trong lĩnh vực đồng phục, luôn chú trọng đầu tư, cải tiến trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất chính là định hướng không thể phá vỡ của Wego. Trong thời gian ngắn, Wego đã đầu tư và xây dựng hệ thống xưởng may quy mô rộng lớn với diện tích lên đến hơn 2000m2.

Xưởng may Đồng phục Wego với quy mô rộng 2000m2.

Mỗi xưởng may của Wego đều được trang bị nguyên liệu chất lượng cao nhất, các máy móc và thiết bị sản xuất tiên tiến, như máy may công nghiệp, máy cắt tự động, máy in ấn, và máy ép nhiệt,... Quy trình sản xuất được quản lý chặt chẽ giúp sản xuất đồng phục nhanh chóng và đảm bảo chất lượng trên từng chiếc áo thành phẩm, thời gian giao hàng chính xác và tối ưu chi phí, đảm bảo giá thành hợp lý cho khách hàng.

Wego trang bị máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động sản xuất.

Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao và trang thiết bị sản xuất tiên tiến, Wego luôn cam kết cung cấp các sản phẩm đồng phục chất lượng cao, độc đáo và phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Đội ngũ nhân viên thiết kế của Wego luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về các ý tưởng thiết kế đồng phục, giúp cho sản phẩm đồng phục trở nên độc đáo và phù hợp với những nhu cầu của từng khách hàng.

Các thiết kế trong BST mới nhất The Colours của Wego.

Bước tiến mới của Wego – Khẳng định vị thế dẫn đầu

Trong suốt quá trình kinh doanh, Wego đã luôn áp dụng các quy định của tiêu chuẩn ISO vào sản xuất và xây dựng hệ thống quản lý bao gồm quy trình sản xuất, quản lý nguồn nhân lực, quản lý rủi ro và quản lý tài chính. Bên cạnh đó Wego luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật liên quan.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn phiên bản quốc tế mới nhất về kiểm soát chất lượng. ISO 9001:2015 hướng tới hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ; vận hành hiệu quả, nhanh chóng và hạn chế sai sót. Quá trình đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 của Đồng phục Wego đã bao gồm nhiều bước kiểm tra chất lượng và đánh giá quy trình sản xuất nghiêm ngặt để đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng.

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 của Wego Uniform.

Việc áp dụng chứng nhận ISO 9001:2015 tạo điều kiện cho Wego tăng cường cải tiến trong hoạt động điều hành và quản lý chất lượng, giảm thiểu sai sót, cải thiện năng suất và tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực góp phần tăng lợi nhuận và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình kinh doanh. Chứng nhận ISO 9001:2015 của Đồng phục Wego là một minh chứng cho sự phát triển bền vững và uy tín hàng đầu của công ty trong lĩnh vực đồng phục.

Tổng giám đốc - CEO Trần Thị Thư chia sẻ: “Thành công này chính là minh chứng cho sự nỗ lực hết mình của toàn bộ tập thể cán bộ, công nhân viên Đồng phục Wego.

Các quy trình quản lý chất lượng được xây dựng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Wego. Tuy nhiên, thành công này chỉ là nền tảng khởi đầu cho việc thiết lập được một hệ thống quản lý, vận hành một cách hiệu quả, lâu dài để đưa Wego trở thành đơn vị sản xuất đồng phục uy tín hàng đầu tại Việt Nam”.

Tổng giám đốc - CEO Trần Thị Thư vinh hạnh nhận Chứng nhận ISO 9001:2015.

Việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 là bước đệm, là động lực cho Wego tiếp tục cố gắng phát triển hơn, hoàn thiện hơn để có thể mang tới những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thông tin thêm về Wego Uniform tại: Website: https://wego.net.vn/ Hotline: 0983 430 900

Bảo Anh