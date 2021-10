Đóng phim cùng trai trẻ, Song Hye Kyo bị nhắc nhở: 'Đừng dụ cậu ấy vào tròng'

2021 có vẻ là một năm bận rộn của Song Hye Kyo khi liên tiếp nhận phim mới. Sau Now We Are Breaking Up đóng cặp cùng Jang Ki Yong, mới đây Song Hye Kyo được đưa tin sẽ nên duyên với Lee Do Hyun trong The Glory. Phía đại diện của Lee Do Hyun xác nhận, nam diễn viên đã nhận được lời mời và đang tích cực xem xét vai diễn này.

Song Hye Kyo sẽ đóng cặp cùng Lee Do Hyun. Hai người chênh nhau 14 tuổi.

The Glory là câu chuyện về Dong Eun (Song Hye Kyo), một nữ sinh trung học có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng lại phải bỏ học vì bị bạo lực học đường. Nhiều năm về sau, Dong Eun lên kế hoạch trả thù, đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Trong phim, Lee Do Hyun sẽ vào vai Joo Yeo Jung, anh là người tình nguyện theo Dong Eun để giúp cô thực hiện kế hoạch của mình.

The Glory đi theo mô típ nữ cường báo thù, xu hướng ăn khách của làng phim Hàn thời gian gần đây.

Đây được xem là bước chuyển mình trong diễn xuất của Song Hye Kyo khi thử sức với vai diễn đầy gai góc. Trong khi người hâm mộ tỏ ra háo hức trước quyết định này của nữ diễn viên thì dân Hàn lại có phản ứng trái ngược.

Phần đông bình luận đều cho rằng Song Hye Kyo có ý đồ xấu khi liên tục đóng cặp cùng những đàn em kém nhiều tuổi. Thậm chí, có người còn lo sợ rằng Lee Do Hyun sẽ bị đàn chị “dụ vào tròng” như cách cô đã làm với chồng cũ Song Joong Ki.

“Do Hyun à... đừng để chị ta quyến rũ cậu nhé”, “Tôi phát ngán khi thấy Song Hye Kyo xuất hiện trên tivi rồi. Cô này không làm diễn viên nữa thì còn biết làm gì khác nhỉ, cô ta nổi tiếng là nhờ cái danh vợ Song Joong Ki”, “Coi chừng đó Lee Do Hyun”, “Chị này luôn hẹn hò với bạn diễn sau khi phim kết thúc”,... cư dân mạng Hàn Quốc bình luận gay gắt.

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc lo sợ Song Hye Kyo sẽ dụ dỗ Lee Do Hyun.

Dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến bảo vệ Song Hye Kyo và cho rằng dư luận đang đi quá giới hạn: “Đọc bình luận mà muốn xấu hổ giùm mấy người này luôn. Song Hye Kyo đã làm gì sai để suốt ngày phải hứng chịu những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ như thế này? Làm ơn, dừng lại đi”, “Bình luận của mấy người này bị làm sao vậy”, “Đây là thế kỷ 21, hãy ngừng hành động như thể bạn đang sống trong thời trung cổ”, “Tại sao mọi người lại bình luận như thể phụ nữ luôn là tội đồ trong một mối quan hệ?”