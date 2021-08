Đông Nhi hát gây quỹ hỗ trợ người khó khăn trong dịch COVID-19

(VTC News) -

Tập 3 của Sing for Life - Sing for Love với chủ đề Thư gửi xa nhớ sẽ có sự tham gia của các ca sĩ: Đông Nhi, Quân A.P, Hoàng Yến Chibi, nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band cùng một khách mời đặc biệt. NSƯT Xuân Bắc sẽ đảm nhận vai trò MC.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Sing for Life - Sing for Love" tập 3.

Thông qua chương trình, các nghệ sĩ mong muốn truyền đi thông điệp yêu thương cùng giá trị tinh thần tích cực đến những người thân yêu xung quanh chúng ta, đặc biệt là những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch. Tập 3 Sing for Life - Sing for Love dự kiến được phát sóng lúc 20h10 ngày 26/8 trên các nền tảng trực tuyến.

Sing for Life - Sing for Love được thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng - Nhà nước về việc toàn dân chung tay góp sức, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo dựng quỹ hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch COVID-19, đặc biệt là sáng kiến "Triệu túi an sinh" đang bước đầu triển khai trong thời gian gần đây..

Tập 2 của chương trình sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, nhận được con số đóng góp là 668.888.888 đồng. Toàn bộ số tiền được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) tiếp nhận để trao tận tay 1.000 “Túi quà an sinh” cho người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực 30 quận, huyện tại Hà Nội. Trung tâm cũng trao quà cho các học sinh đặc biệt khó khăn và các y bác sĩ tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện K Tân Triều.