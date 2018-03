Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng Nam Định trước giờ khai hội

Đến hẹn lại lên, cứ vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm, người dân và du khách khắp nơi kéo nhau về phiên chợ Viềng “độc nhất vô nhị” mở duy nhất một lần trong năm ở Nam Định để ''bán điều rủi, mua điều may''.

Theo ghi nhận, bắt đầu từ chiều 22/2 (ngày mùng 7 tháng Giêng), mọi ngả đường đổ về chợ Viềng (nằm trên địa bàn xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bắt đầu đông nghẹt xe cộ. Ngay từ đầu vào chợ Viềng, mọi công tác chuẩn bị cho phiên chợ duy nhất trong năm đã gần như sẵn sàng để phục vụ hàng vạn người dân tới đây "mua may, bán rủi".

Chợ Viềng là phiên chợ họp duy nhất một lần mỗi năm. Theo quan niệm, phiên chợ này mang lại may mắn, đến đây để "bán điều rủi, mua điều may". Vì thế từ lâu, phiên chợ Viềng là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều người dân các nơi sau Tết Nguyên đán.

Biển người đang đổ về chợ Viềng - Nam Định để ''mua may, bán rủi''.

Điều đặc biệt tại chợ Viềng là ở đây bán đủ các loại mặt hàng, từ những món đồ xa xỉ như vàng bạc, cho đến những món đồ bình thương như cây cảnh, nông cụ, thực phẩm… Tuy nhiên, mặt hàng mà người dân đến đây ưa chuộng nhất là thực phẩm (thịt bò), rau, củ, quả; nông cụ lao động như cuốc, xẻng, dao; các loại cây cảnh, đồ cổ…

Chợ Viềng họp chính thức vào tối mùng 7 tháng Giêng và kết thúc vào khoảng buổi trưa ngày mùng 8 tháng Giêng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông… cho lễ hội diễn ra an toàn, Công an tỉnh Nam Định đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các huyện tổ chức cắm chốt, phân luồng, hướng dẫn giao thông để người dân tới lễ hội được vui vẻ, an toàn.

Một số hình ảnh trước giờ họp chợ "độc nhất vô nhị" tại Nam Định Tết Mậu Tuất năm 2018:

Chợ Viềng chỉ họp đúng một phiên duy nhất trong năm vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Cây nông nghiệp ở khắp mọi nơi cũng đã được người bán đưa về để phục vụ hàng vạn du khách.

Cây cảnh với đủ các loại to, nhỏ được bày bán khắp các lối vào chợ.

Bãi giữ xe được làm giữa cánh đồng.

Thịt bò là thực phẩm không thể thiếu tại chợ Viềng.

Nông cụ phục vụ nông nghiệp và đời sống hàng ngày cũng là mặt hàng được nhiều người mua khi đến với chợ Viềng.

Càng sát đến giờ khai hội, lượng người đổ về chợ ngày một đông hơn.

