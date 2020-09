Đồng nghiệp 'sốc' khi hiệu phó cùng giáo viên sử dụng ma tuý tại trường

Vào khoảng 22h ngày 17/9, Công an huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài ông Kiểm còn 3 người khác cũng đang sử dụng ma túy gồm: Lý Nguyên Bảo (SN 1973, giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng), Mồng Văn Duy (SN 1988, trú thôn Nà Bản); Mã Văn Đới (thôn Nặm Vằn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm).

Trả lời VTC News sáng 20/9, ông Mai Hữu Cương, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng (nhiệm kỳ 2016-2018) cho hay, khi biết tin trên báo chí, ông khá sốc về việc ông Dương Xuân Kiểm sử dụng ma túy.

"Trước đây, trong quá trình tôi còn công tác tại trường, khi làm việc với anh Kiểm, thì anh ấy bình thường, không có dấu hiệu của việc sử dụng ma túy", ông Cương cho hay.

Theo vị này, ông Kiểm đến công tác tại trường khoảng năm 2007. Sau đó, đến khoảng năm 2013-2014, ông này được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng.

Ông Dương Xuân Kiểm.

Ông Dương Xuân Kiểm thường trú tại huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn). Do nhà xa nên ông này ở lại nhà công vụ giáo viên của trường.

"Ông Kiểm và ông Bảo nhà ở xa nên trú lại tại trường, còn Mồng Văn Duy và Mã Văn Đới không phải là giáo viên trong trường", ông Cương chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Ma Văn Tuấn cho biết, ông cũng đã nắm được vụ việc và cũng rất ngạc nhiên về việc ông Kiểm sử dụng ma túy.

"Ngày mai khi bắt đầu làm việc, chúng tôi sẽ nghe lại những bên liên quan để nắm sự việc cụ thể hơn và báo cáo Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo", ông Tuấn cho hay.

Theo vị này, tại trường Tiểu học và THCS xã An Thắng, hiện có ông Kiểm và một Phó Hiệu trưởng khác. Do chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng chưa được bổ nhiệm nên ông Kiểm đang được phân công phụ trách trường.