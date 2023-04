Đồng Nai xác minh, làm rõ sai phạm tại dự án Khu dân cư Phú An

Theo đó, cơ quan công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng tại dự án Khu dân cư Phú An vì vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự án Khu dân cư Phú An có quy mô hơn 11,4 ha nằm trên địa bàn phường Tam Phước. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phú An.

Một góc dự án Khu dân cư Phước Tân (TP Biên Hòa) đang bị điều tra.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cũng kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật và trốn thuế xảy ra tại dự án Khu dân cư Long Phước (huyện Long Thành) do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Ngoài dự án Khu dân cư Long Phước, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc huy động vốn trái phép tại dự án Khu dân cư Phước Tân (TP Biên Hòa). Đây cũng là dự án do Công ty An Hưng Phát làm chủ đầu tư.

