Đồng Nai: Tiếp tục khai thác và đấu giá khoảng 20 khu đất 'vàng'

Theo nhiều chuyên gia, đây là chủ trương đúng đắn của lãnh đạo địa phương này trong việc tìm kiếm nguồn ngân sách đầu tư cho hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm gánh nặng cho ngân sách

Theo quy định của HĐND tỉnh Đồng Nai, những khu đất đấu giá có giá trị từ 100 tỷ đồng trở xuống sẽ để lại cho các địa phương đầu tư các công trình công cộng, còn nếu giá trị trên 100 tỷ đồng thì sẽ giao về cho tỉnh để điều tiết vốn cho các công trình quan trọng.

TP Biên Hòa, Long Thành… là một trong những khu vực mà đất đai đang có nhiều lợi thế để đấu giá, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Ảnh: Hương Giang

Thời gian qua, trong nhiều buổi làm việc với các địa phương, một trong những nội dung quan trọng nhất mà Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu là các địa phương phải rà soát lại quỹ đất công hoặc những khu đất có lợi thế để tiến hành quy hoạch, thu hồi và đấu giá. Mục đích là tạo thêm nguồn vốn cho các huyện, thành phố và tỉnh triển khai các dự án hạ tầng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tại, những khu vực mà đất đai đang có nhiều lợi thế để đấu giá là TP Biên Hòa, TP Long Khánh cùng các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ. Đặc biệt là những nơi có đường giao thông lớn được mở ra nên tận dụng thu hồi đất hai bên đường giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và đấu giá.

Từ cuối năm 2019, thị trường bất động sản (BĐS) ở nhiều tỉnh, thành khác đã bắt đầu trầm lắng và giá giảm dần. Tuy nhiên, tại Đồng Nai, BĐS vẫn tiếp tục nhộn nhịp, nguyên nhân là do có nhiều công trình hạ tầng lớn đang được triển khai. Các tập đoàn lớn trong nước, nước ngoài trên lĩnh vực BĐS cũng đã có mặt ở Đồng Nai để đầu tư và tìm cơ hội đầu tư các dự án như: Vingroup, Nam Long, Đất Xanh, Novaland, Amata, Tuấn Lộc, Kim Oanh...

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, nguồn vốn từ đấu giá đất công sẽ được tỉnh ưu tiên thực hiện các dự án trọng điểm như đường ven sông Đồng Nai và công viên đoạn từ cầu Hóa An, TPBiên Hòa đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu, dự án cầu nối phường Thống Nhất với Cù lao Hiệp Hòa, dự án đường ven sông Cái, dự án đường nối cầu Bửu Hòa với quốc lộ 1K, dự án đường trục trung tâm TPBiên Hòa... và một số dự án quan trọng khác tại các huyện, TPLong Khánh.

Quy hoạch, đấu giá hàng chục khu đất “vàng”

Năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã đấu giá thành công 9 khu đất và thu về 6.350 tỷ đồng, trong đó có những khu đất tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch đã bán được giá gấp đôi hoặc gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Đơn cử như khu đất “vàng” được quy hoạch dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành do công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư có tên Gem Sky World.

Các chủ đầu tư trúng đấu giá cần địa phương rút ngắn thủ tục triển khai dự án so với các dự án xin chủ trương đầu tư từ đầu để giảm chi phí tài chính, từ đó giá đấu giá sẽ cao hơn, vụ cho công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong ảnh: Cao tốc TPHCM - Long Thành

Hiện giá đất của Đồng Nai vẫn tương đối “nóng”, khả năng những thửa đất lớn ở các huyện Long Thành, Thống Nhất và TPLong Khánh đấu giá trong năm nay sẽ thu được số tiền xấp xỉ với năm trước đó. Nguồn vốn thu được từ đấu giá đất sẽ đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khác để tạo sức bật trong phát triển đô thị. Với những mảnh đất đã và chuẩn bị đưa ra đấu giá, UBND tỉnh đều đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Lãnh đạo một doanh nghiệp từng trúng đấu giá đất “sạch” trước đây cho biết, trong giai đoạn này, bản thân các doanh nghiệp BĐS không xin hỗ trợ bằng tiền mà chỉ xin tháo gỡ về cơ chế, chính sách.

“Các chủ đầu tư rất cần hỗ trợ từ lãnh đạo địa phương để rút ngắn thủ tục triển khai dự án so với các dự án xin chủ trương đầu tư từ đầu. Việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh hơn, bởi nếu chúng tôi được rút ngắn thời gian triển khai đồng nghĩa giảm chi phí tài chính, giá đấu giá sẽ cao hơn cho quỹ đất. Từ đó, địa phương có nguồn thu ngân sách cao hơn, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng trên địa bàn”, vị lãnh đạo này cho biết.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Đồng Nai sẽ tiến hành đấu giá khoảng 20 khu đất để lấy tiền đầu tư một số tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử ở huyện Long Thành có 5 khu đất dự kiến đấu giá có tổng diện tích 82,2ha, nằm trên địa bàn xã Long Đức, Lộc An, Long An, Phước Bình, Bình Sơn, đây đều là những khu vực đắc địa, gần đường lớn rất thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và xây dựng khu dân cư; giá khởi điểm của 5 khu đất này là gần 550 tỷ đồng. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc đấu giá các khu đất bị chậm lại.

Dự tính trong các tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiến hành đấu giá một số khu đất lớn tại H. Thống Nhất, H. Long Thành và TP Long Khánh. Vào khoảng tháng 10 năm nay sẽ đấu giá khu đất gần 26ha ở xã Phước Bình, Long Thành với giá khởi điểm gần 150 tỷ đồng; khu đất hơn 21ha ở P. Bảo Vinh, TP Long Khánh giá khởi điểm gần 154 tỷ đồng; thửa đất hơn 23ha ở xã Bình Sơn, Lộc An dự tính sẽ đấu giá trong tháng 9/2020 và giá khởi điểm hơn 310 tỷ đồng...