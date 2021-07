Đồng Nai thêm 15 người dương tính SARS-CoV-2, cảnh báo nguy cơ từ chợ cá Hoá An

(VTC News) -

15 người dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trên địa bàn TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) gồm: 5 ca tại phường Phước Tân, nguồn lây Công ty Growmax Long Thành; 2 ca tại phường Hố Nai, nguồn lây từ chợ tại TP.HCM; 2 ca tại phường Tân Biên và 2 ca tại phường Tân Hoà do F1 thành F0.

Đáng chú ý, 2 ca là tiểu thương buôn bán tại chợ cá Hoá An, nguồn lây từ chợ đầu mối Thủ Đức và Bình Điền; 1 ca tại phường Tân Vạn; nguồn lây Công ty Indec Senkyo; 1 ca ở phường Trảng Dài, nguồn lây từ chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM).

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ cá Hóa An.

Theo nhận định của CDC tỉnh Đồng Nai, trong 15 người dương tính với SARS-CoV-2, đáng lo ngại nhất là 2 ca nghi nhiễm tại chợ cá Hoá An và chợ sau Công ty Pouchen (đều lấy hàng về từ chợ Thủ Đức và chợ Bình Điền), nguy cơ lây lan cộng đồng cao.

Liên quan đến sự việc trên, tối 7/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Biên Hoà nhằm truy vết các F1, F2 liên quan các ca dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, phong toả 11 khu vực, phun khử khuẩn nhiều nơi, lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ cá Hóa An.

Theo CDC Đồng Nai, ca dương tính với SARS-CoV-2 nguy cơ lây nhiễm cao là anh L.Q.P. (28 tuổi, ngụ khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa) làm nghề chạy xe thuê cho chủ vựa cá trong chợ Hóa An.

Qua điều tra dịch tễ, từ 1/7 đến 7/7, anh P. liên tục về chợ Bình Điền để lấy cá và sau đó về làm việc bình thường tại vựa cá.

Ngày 7/7, anh P. cùng bạn đến Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn (tại tổ 8, khu phố Đồng Nai, phường Hóa An) làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 để làm giấy đi đường. Kết quả 2 lần test nhanh anh P. đều dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn để khử khuẩn, tạm dừng hoạt động để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tạm thời phong tỏa dãy phòng trọ 5 phòng nơi anh P. đang ở; bố trí lực lượng trực xuyên suốt 24/24 giờ.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 142 bệnh nhân COVID-19, trong đó 32 ca đã được điều trị khỏi, còn 109 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi (1 bệnh nhân điều trị tại TP.HCM).

Riêng từ 26/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 107 ca nhiễm, phần lớn liên quan đến chợ Hóc Môn và chợ Bình Điền, một số từ các địa phương khác đến Đồng Nai làm test nhanh phát hiện.