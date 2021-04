Đồng Nai: Kinh hãi xe đầu kéo chạy ngược chiều băng băng trên quốc lộ 51

(VTC News) -

Ngày 4/4, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã mời chủ xe đến trụ sở làm việc, xác minh đoạn clip quay lại cảnh chiếc xe đầu kéo chạy ngược chiều băng băng trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Phước và Phước Thái huyện Long Thành, hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Công an Đồng Nai làm việc với ông Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 31/3, mạng xã hội Facebook lan truyền clip quay lại cảnh chiếc xe đầu kéo BKS: 51C-47767 kéo theo rơ moóc BKS: 51R-07962 chạy ngược chiều với tốc độ cao trên quốc lộ 51 khiến nhiều người kinh hãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, xe ô tô đầu kéo BKS: 51C-47767 kéo theo rơ moóc BKS 51R-07962 do Công ty TNHH DVVT Hùng Minh Phát đứng tên chủ sở hữu, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hùng.

Làm việc với Công an, ông Hùng cho biết, ngày 31/3, Công ty giao cho tài xế tên Ninh Công Hiệp (38 tuổi là nhân viên của Công ty TNHH DVVT Hùng Minh Phát) lái xe đầu kéo từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để lấy hàng.

Khi lưu thông đến quốc lộ 51 đoạn qua xã Long Phước và Phước Thái (huyện Long Thành, Đồng Nai) thì lái xe chạy ngược chiều.

Hiện tại tài xế Ninh Công Hiệp vẫn chưa đến trụ sở Công an để làm việc.

Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu tài xế Ninh Công Hiệp khẩn trương đến ngay Phòng CSGT Công an tỉnh để làm việc về hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông. Mọi hành vi kéo dài thời gian hoặc cố tình không đến làm việc sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.