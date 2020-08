Đồng bào Ca Dong vào rừng sâu hái từng búp măng, bó rau gửi xuống vùng tâm dịch

22 tấn rau củ quả đủ các loại vừa được huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chia sẻ với người dân đang ở vùng tâm dịch Quảng Nam, Đà Nẵng. Đây là kết quả đến từ chiến dịch “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My phát động trong đợt 2.