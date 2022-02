Đóng 2 phim đều ế vé, Phạm Băng Băng hết cơ hội ‘trở mình’?

Sau hơn 3 năm vắng bóng vì bê bối trốn thuế, đầu năm 2022, Phạm Băng Băng xuất hiện trong hai bộ phim Hollywood “trình làng” là “355” và “The King’s Daughter”.

Theo đó, “355” là dự án phim đa quốc gia về đề tài điệp viên. Phạm Băng Băng vào vai đặc vụ tình báo Trung Quốc Lin Mi Sheng – thành viên của nhóm 355 có nhiệm vụ giải cứu thế giới. Bạn diễn của cô đều là những ngôi sao hạng A Hollywood, gồm Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger và Penélope Cruz.

Phim khởi quay vào năm 2019, được quảng bá rầm rộ tại Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, do scandal “hợp đồng âm dương” khiến quá trình quay phim của Phạm Băng Băng bị đình trệ, cộng với việc bùng phát dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ra mắt phim. Mãi đến đầu tháng trước, phim mới chính thức ra rạp. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không khả quan, khoảng 28,5 triệu USD, chỉ bằng một nửa so với kinh phí bỏ ra.

“The King’s Daughter” công chiếu vào ngày 21/1. Đây là bộ phim viễn tưởng, phiêu lưu của Mỹ do Sean McNamara đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết “The Moon and the Sun” của Vonda N. McIntyre phát hành năm 1997.

Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai nàng tiên cá, bị Vua Louis XIV của Pháp (Pierce Brosnan) nhắm đến để điều chế thuốc trường sinh bất lão. Sau này, cô kết bạn với Marie Joseph (Kaya Scodelario), con gái ngoài giá thú bí mật của đức vua.

“The King’s Daughter” bị “đắp chiếu” 7 năm trước khi ra mắt vì nhiều lý do, trong đó có sai sót ở phần hậu kỳ, phải chỉnh sửa.

Phạm Băng Băng vào vai nàng tiên cá trong "The King's Daughter".

Dù được chiếu tại hơn 2.000 rạp ở Bắc Mỹ. Doanh thu phòng vé của bộ phim này càng thê thảm hơn “355” khi chỉ đạt 1,73 triệu USD.

Chưa kể, vai nàng tiên cá của Phạm Băng Băng phải sử dụng các hiệu ứng đặc biệt để tạo hình, dẫn đến người đẹp 41 tuổi trong phim trông khá kỳ lạ.

Trước “355” và “The King’s Daughter”, Phạm Băng Băng từng tham gia “Iron Man 3” và “X-Men: Days of Future Past”. Cô là một trong những diễn viên Hoa ngữ được biết đến nhiều nhất tại Hollywood, thường xuyên xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do bê bối trốn thuế, sự nghiệp của cô bị gián đoạn. “355” và “The King’s Daughter” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của người đẹp cũng không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Truyền thông tại đất nước tỷ dân phân tích, vốn dĩ Phạm Băng Băng có thể tận dụng “bàn đạp” Hollywood để trở về đại lục đóng phim. Nhưng với tình hình hiện tại, giấc mộng đó dường như đã tan thành mây khói.