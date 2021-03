Đón xem 'Truy tìm tung tích ảo' và 'Người hòa giải' trên K+

(VTC News) -

Searching theo chân ông bố David Kim đang lần theo manh mối trên mạng xã hội để tìm ra tung tích cô con gái Margot, người đã mất tích đầy bí ẩn sau một đêm xin phép ngủ tại nhà bạn. Điểm hấp dẫn của bộ phim là cách xây dựng hàng loạt các tình huống bất ngờ, những cú twist nghẹt thở chỉ thông qua chiếc màn hình máy tính. Người xem như phải phải “căng mắt” theo từng cú click chuột của David và không thể rời mắt khỏi màn hình dù chỉ là một giây.

Với số điểm 7.6 trên IMDB và 92% Cà chua tươi trên Rottentomatoes, "Truy tìm tung tích ảo" hứa hẹn sẽ là bộ phim kịch tính mà bạn không thể bỏ lỡ trong tuần này.

"Người hòa giải" The Honourable Woman xoay quanh Nessa Stein, một nữ doanh nhân Anh - Do Thái. Tám năm sau khi tiếp quản công việc kinh doanh vũ khí của gia đình từ tay anh trai Ephra Stein, nữ doanh nhân người Anh gốc Do Thái Nessa Stein được xem là người tiên phong trong tiến trình lập lại hòa bình Trung Đông. Trong nỗ lực hòa giải giữa người Israel và Palestine, Nessa Stein bị kéo vào cuộc chiến giữa các phe phái chính trị, khiến cuộc sống gia đình thậm chí cả tính mạng của cô gặp không ít nguy hiểm.

Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực trên các ấn phẩm bao gồm New York Times, New York, Time and Entertainment Weekly. Bộ phim nhận được 82/100 điểm Metacritic dựa trên 24 bài đánh giá của các nhà phê bình và 8.1 điểm trên IMDB.

Đón xem Truy tìm tung tích ảo lúc 20:00, Thứ 4, ngày 17/3/2021 và Người hòa giải lúc 20:00, Thứ 2 hàng tuần từ ngày 22/3/2021 trên kênh K+1.