Đón xem 'Quỷ Quyệt: Chìa Khóa Quỷ Dữ' và 'Hành Trang Làm Mẹ' trên K+

(VTC News) -

“Quỷ quyệt: Chìa khóa quỷ dữ” (Insidious: The Last Key) bắt đầu bằng những phân cảnh kể về quá khứ của Elise tại căn nhà cũ, nơi cô phải chịu một tuổi thơ kinh hoàng khi thường xuyên bị cha đánh đập còn mẹ bị sát hại. Một ngày nọ, bà nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ một người đàn ông lạ đang sinh sống trong chính căn nhà cũ của mình tại thị trấn Five Keys. Bà quyết định quay trở lại cùng hai cộng sự để giải mã bí mật kinh khủng ẩn chứa trong ngôi nhà.

Phim thu về 166 triệu USD toàn cầu, và trở thành phim có doanh thu cao nhất của thương hiệu Insidious (Quỷ quyệt). Tác phẩm mang đến rất nhiều tình tiết dồn dập khiến khán giả phải hét lên vì sợ hãi.

“Hành trang làm mẹ” (Mother to be) là bộ phim nói về những vấn đề trong cuộc sống của ba người phụ nữ. Họ phải đối mặt với những lựa chọn về chuyện kết hôn, sinh cùng nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Câu hỏi thường gặp nhất là "kết hôn hay không, sinh con và không sinh con" với người bạn đời của những phụ nữ này.

Phim sẽ đưa chúng ta những góc nhìn chân thật nhất về nhiều vấn đề của phụ nữ, bao gồm đời sống hôn nhân của hai vợ chồng, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu, và quan trọng nhất là chuyện sinh con. Tác phẩm có sự góp mặt của cặp diễn viên nổi tiếng như Quách Thư Dao và Hồng Kỳ Hàn (nghệ danh Hòa Hạo Thần).

Đón xem “Quỷ quyệt: Chìa khóa quỷ dữ” lúc 20:00 Thứ 6 từ ngày 2/4 trên K+1 và “Hành trang làm mẹ” lúc 20:00 Thứ 2 - Thứ 6 trên kênh K+NS, từ 5/4.