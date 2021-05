Đón xem Mật mã gốc và Cô tiên dọn dẹp trên K+

(VTC News) -

Mật mã gốc (Source Code) là bộ phim hành động giả tưởng đầy sáng tạo, độc đáo của đạo diễn Duncan Jones. Tác phẩm khoa học viễn tưởng kể về đại úy Colter Stevens phải xâm nhập vào ký ức của Sean Fentress - một hành khách trên tàu để tìm ra thủ phạm vụ đánh bom vừa diễn ra.

Để hỗ trợ điều tra chống khủng bố, chính phủ Mỹ đã nghiên cứu một dự án bí mật mang tên Source Code, tái tạo quá khứ dựa trên ký ức còn sót lại từ não bộ của nạn nhân sau thảm họa. Và chỉ với vỏn vẹn 8 phút sinh tử, liệu Colter có tìm ra được hung thủ, vén màn những sự thật đằng sau chính phủ? Mật mã gốc được đánh giá cao, nhận 7.5/10 trên IMDb.

Cô tiên dọn dẹp (Clean with passion for now) được chuyển thể từ webtoon kể về chuyện tình cảm dở khóc dở cười của Jang Seon Kyul (một anh chàng bị bệnh “sạch sẽ”) và Gil Oh Sol – một cô gái hoạt bát và không ngại “bẩn”. Tình cờ, Oh Sol lại trở thành nhân viên quét dọn của công ty mà Seon Kyul làm chủ. Chuyện tình công sở của cặp đôi bắt đầu từ đây cùng vô số những tình huống giúp cho cả hai cùng trưởng thành. Hãy cùng đón đi qua những cung bậc cảm xúc mà bộ phim đem đến và chiêm ngưỡng diễn xuất của “em gái quốc dân” Kim Yoo Jung (nữ chính).

Đón xem Mật mã gốc phát sóng lúc 20:00, Thứ 4, ngày 05/05/2021 trên kênh K+1 và Cô tiên dọn dẹp lúc 20:00, Thứ 2 - Thứ 6 từ ngày 06/05/2021 trên kênh K+NS.