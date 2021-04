Đón xem 'Ác Thần' và 'Hành Khách Bí Ẩn' trên K+

(VTC News) -

“Ác thần” (LEGION) với cốt truyện vô cùng độc đáo và mới lạ kể về cuộc đấu tranh sinh tồn giữa một bên là kẻ phàm yếu đuối và một bên là đạo quân ác thần hùng mạnh do Chúa trời cử xuống để trừng phạt con người. Người duy nhất dám chống lại Chúa trời và ra tay bảo vệ loài người là tổng lãnh thiên thần Micheal (do Paul Bettany đóng). Tuy vậy, niềm hy vọng duy nhất có thể cứu được nhân loại lại là đứa bé trong bụng của Charlie, một trong những người đang mắc kẹt và bị bao vây bởi những xác sống tại sa mạc New Mexico.

Xuyên suốt bộ phim là những phân cảnh giật gân, đặc tả những mất mát và chết chóc đau thương trong cuộc chiến không cân sức.

“Hành khách bí ẩn” (The commuter) xoay quanh cuộc sống vốn tẻ nhạt của một nhân viên bán bảo hiểm chuẩn bị về hưu. Bỗng một ngày trên chuyến tàu quen thuộc trở về nhà, ông bị lôi vào một phi vụ rắc rối cùng lời đề nghị hấp dẫn với số tiền 100.000 USD từ một người phụ nữ bí ẩn. Điều này đã ngầm đe dọa đến mạng sống của vợ con ông và toàn bộ sinh mạng trên chuyến tàu định mệnh đó.

Bộ phim ghi điểm mạnh mẽ bởi những pha hành động kịch tính, dồn dập đến nghẹt thở trong không gian tàu chật hẹp. Tác phẩm với sự góp mặt của “huyền thoại” phim hành động Liam Neeson, từng thành công với nhiều siêu phẩm như Schindler’s List, Star War: Episode 1 – The Phantom Menace, Taken, Non-stop…

Đón xem Ác thần lúc 20:00 Thứ 4, ngày 7/4 và Hành khách bí ẩn lúc 20:00 Thứ 6, ngày 9/4 trên K+1.