Đón mưa dông diện rộng, miền Bắc có thực sự hết nắng nóng?

(VTC News) - Theo Trung Tâm Khí tượng Thuỷ văn, dù hôm nay (7/7) Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa dông diện rộng nhưng nắng nóng vẫn tiếp diễn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ nên từ 7-9/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng.

Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh

Dù hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa dông diện rộng nhưng nắng nóng vẫn tiếp diễn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. (Ảnh: Lê Phan Trung Hiếu)

Tuy nhiên, vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn dù đã yếu dần nhưng vẫn đang hoạt động nên hôm nay nắng nóng còn xảy ra ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ. Từ ngày 8/7, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và suy giảm dần các tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước ngày 7/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam Đồng Bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Độ ẩm 40-85%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45-92%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C

Tây Nguyên: Ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 42-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C

Video: Cận cảnh nắng cháy da cháy thịt, đường chảy nhựa nhem nhuốc ở Hà Tĩnh

>>> Đọc thêm: Giữa 'chảo lửa' Thủ đô, dân nghèo vẫn đắp chăn ngủ trong phòng trọ siêu rẻ

Ngọc Yến