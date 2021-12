Đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa, Bắc Bộ khả năng có mưa tuyết

(VTC News) -

Tối 24/12, thông tin về đợt không khí lạnh rất mạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, dự báo khoảng ngày mai (25/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày mai (25/12), ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

"Dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh mạnh làm giảm nhiệt độ kết hợp với mưa nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao", ông Thành nói.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Theo ông Thành, đợt không khí lạnh gây rét đậm, có nơi rét hại này khả năng kéo dài từ ngày 26-28/12, những ngày sau không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ vì vậy cũng tăng dần lên. Theo dự báo, khả năng trong nhưng ngày đầu năm Tết dương lịch sẽ lại có không khí lạnh tăng cường gây mưa và làm giảm nhiệt độ trở lại.

Trong đợt rét đậm rét hại sắp tới này, ông Thành cho rằng người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Người dân cũng cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao như: hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Ông Thành cũng khuyến cáo người dân che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.