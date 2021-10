Đón đầu xu hướng Second Home sức khỏe tại 'Biệt thự ngàn xanh' Flamingo Cát Bà

(VTC News) -

Giá trị của bất động sản trong mắt khách hàng đang dần thay đổi, không chỉ là “nhất vị - nhì hướng” hay “All in one” – một bước chân, ngàn tiện ích. Dưới sự tác động của dịch bệnh, không gian xanh, sinh thái gần gũi với thiên nhiên được đặt làm tiêu chuẩn quan trọng nhất, đặc biệt là với những ngôi nhà thứ hai (Second Homes), nơi mục tiêu thư giãn, tái tạo năng lượng được ưu tiên xếp hàng đầu.

Dành cho các khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm Second Homes và nhà đầu tư muốn đi trước đón đầu thị trường, tháng 10/2021, Flamingo Cát Bà, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đã đi vào hoạt động, chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm Premium Ocean Villa, những căn biệt thự trên cao “ngàn xanh” với nhiều đặc quyền nổi bật về tiện ích.

365 ngày sống xanh, tắm khoáng nóng, ngắm vịnh

Đã đi vào vận hành, Flamingo Cát Bà là dự án tiên phong khẳng định giá trị của không gian xanh và những tác động của thiên nhiên đối với sức khỏe con người. Tương tự như Ecopark trong phân khúc nhà ở, dự án là “thiên đường xanh hiện hữu”, hiếm có trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng phía Bắc.

Nơi thể chất và tinh thần được chữa lành bởi nguồn năng lượng thuần khiết từ thiên nhiên.

Với mật độ xây dựng thấp, kết hợp cùng địa thế tựa sơn, hướng thủy, suốt bốn mùa trong năm, các căn biệt thự Premium Ocean Villa được hưởng những làn gió biển, gió núi mát lành cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ hướng trực tiếp Vịnh Lan Hạ, địa danh đã được công nhận là thành viên của CLB Vịnh đẹp nhất thế giới. Nơi đây sẽ là “Ngôi nhà thứ hai” trong mơ, chốn yên bình để các chủ nhân hòa mình trong khung cảnh trời - biển - cây xanh, đồng thời hưởng thụ tại quần thể tiện ích, dịch vụ, giải trí tích hợp, đem lại sự thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tắm khoáng nóng Onsen không chỉ là trải nghiệm mà còn là một lối sống.

Điểm nhấn trong chuỗi tiện ích của Flamingo Cát Bà và các căn biệt thự Premium Ocean Villa là khu tắm khoáng nóng theo công nghệ Onsen, Nhật Bản, một lựa chọn điển hình cho xu hướng sống “chậm”, sống khỏe, hòa mình vào thiên nhiên. Theo nghiên cứu, 46% người Nhật khi tìm kiếm sự thư giãn sẽ chọn tắm suối khoáng nóng, thay vì đi du lịch nước ngoài, nghe hòa nhạc hay đi xem phim.

Bên cạnh đó, các tiện ích chăm sóc sức khỏe khác cũng được Chủ đầu tư trang bị đồng bộ như yoga, gym, khu thể thao ngoài trời, bể bơi bốn mùa, bể bơi ngoài trời, vườn dạo bộ, vườn cảnh quan. Tất cả các tiện ích đã đi vào vận hành, mang đến không gian sống trọn vẹn cho khách hàng ngay khi nhận bàn giao căn hộ.

Cơ hội sinh lời hấp dẫn, đi trước đón đầu.

Dù là tài chính, chứng khoán hay bất động sản, thời điểm luôn là yếu tố then chốt quyết định cơ hội sinh lời của sản phẩm. Trong bối cảnh ngành du lịch và đầu tư năm 2021 đang chuẩn bị đón làn sóng thịnh vượng của bất động sản xanh, bất động sản sức khỏe, việc sở hữu một sản phẩm có thể “mắt thấy – tai nghe”, đã đi vào vận hành sẽ là lựa chọn an toàn, tối ưu so với các dự án được bàn giao trong tương lai 2 – 3 năm tới.

Dù mới hoạt động 1 năm, dự án đã ghi tên mình vào danh sách Top 10% Khách sạn tốt nhất thế giới của Tripadvisor.

Lấy ví dụ về Premium Ocean Villa, nhờ hệ thống tổ hợp tiện ích hoàn thiện, đã đi vào hoạt động, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng suốt bốn mùa trong năm, các chủ biệt thự có thể đến nghỉ dưỡng hoặc thuận lợi khai thác cho thuê ngay lập tức, vào bất cứ thời gian nào không có nhu cầu sử dụng. Việc cho thuê này được thực hiện linh hoạt giữa hai hình thức: kết hợp với Chủ đầu tư hoặc tự khai thác vận hành.