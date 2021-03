Đón đầu đà phục hồi của du lịch Phú Quốc

(VTC News) -

Từ tháng 3, Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19. Cùng với đó, "thị thực vaccine” đang được các cơ quan chức năng và chuyên gia nghiên cứu phương án sớm đưa vào thử nghiệm.

Một điểm khá thú vị nữa là hiện tượng du lịch Phú Quốc tăng trưởng nhanh sau khi dịch bệnh được khống chế. Đơn cử như giai đoạn tháng 7/2020, Sở Du lịch Kiên Giang thống kê lượng khách đạt 999.788 lượt (tăng 4.9% so với năm 2019) và tăng 75.4% so với tháng trước đó. Tổng thu từ du lịch đạt 1.001,9 tỷ đồng, giảm 37,5% so với năm 2019 nhưng vẫn là khả quan vì đang trong đà tăng nhanh sau dịch. Với những đà bật mạnh của chính sách và nhu cầu du khách, thị trường BĐS tại Phú Quốc năm nay sẽ là cú “nén mạnh và bật cao” tích cực.

Sự kiện Bon Appetit Bazaar tại Phu Quoc Marina cuối năm 2020.

Với hiệu quả kiểm soát dịch bệnh từ đầu năm 2021 tới nay cũng như mùa cao điểm du lịch hè đến gần, Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, trong bối cảnh Đảo Ngọc đã trở thành một thành phố với quy hoạch hoàn thiện, shoptel - mô hình nhà phố kinh doanh mua sắm kết hợp với dịch vụ lưu trú, sẽ là “điểm nóng” của thị trường bởi đáp ứng được 2 nhu cầu đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm và tiềm lực: nghỉ dưỡng chất lượng và hiệu quả khai thác kinh doanh.

Phu Quoc Marina Square - Ảnh thực tế.

Với tổng số 199 căn trên diện tích 6ha, tới tháng 3/2021, dự án shoptel Phu Quoc Marina Square đã hoàn thiện giai đoạn xây dựng căn hộ và tiện ích nội khu. Hiện nay dự án đang triển khai giai đoạn bàn giao cũng như hoàn thiện các tiện ích nội khu.

Shoptel Phu Quoc Marina Square thể hiện sự vượt trội về công năng thiết kế. Mỗi căn của dự án cao 7 tầng và có từ 22-71 phòng, khả năng ghép căn linh hoạt, cho phép tối ưu hóa kinh doanh. Sản phẩm được đóng gói phù hợp cho mô hình đầu tư 3 trong 1: cho thuê, kinh doanh cửa hàng/nhà hàng và đặc biệt là kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Phu Quoc Marina Square - Ảnh thực tế.

Phu Quoc Marina Square mang hơi thở Địa Trung Hải dưới sự sáng tạo của đội ngũ kiến trúc sư bậc thầy của Belt Collins International Limited. Dự án có hệ thống tiện ích nội khu hấp dẫn với 4 bể bơi, pool bar, 5 khu ẩm thực ngoài trời và các khu cảnh quan cây xanh tạo nên một tổng thể hài hòa giữa không gian sử dụng và khí hậu tuyệt vời của Đảo Ngọc.

Cách sân bay quốc tế Phú Quốc 5km, cách thị trấn Dương Đông 15km, dự án tiếp giáp trong tầm bước chân với hệ tiện ích đỉnh cao của Phu Quoc Marina với những tên tuổi hàng đầu: Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Phu Quoc.

CLB Sailing Club Phu Quoc.

Trong năm 2021, chuỗi sự kiện giải trí – nghệ thuật - ẩm thực độc đáo sẽ được tổ chức tại Phu Quoc Marina trong mùa hè và mùa lễ hội cuối năm, chắc chắn sẽ hấp dẫn hàng nghìn du khách và người dân địa phương, từ các gia đình tới giới trẻ.

Bên cạnh đó, dự án kế cận với Công viên nghệ thuật 7ha tại lõi trung tâm, nơi quy tụ những tên tuổi nghệ sĩ đương đại hàng đầu tại Việt Nam, và Công viên nước 13ha theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Phú Quốc.

Đặc biệt khu nghỉ dưỡng 6 sao Regent Phu Quoc dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào quý 2/2021, được các thượng khách trong nước và quốc tế đón chờ, mang lại một hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp tại đây.

Vượt trội về nhiều mặt cùng với triển vọng “bật cao” của du lịch Phú Quốc, giới kinh doanh BĐS đánh giá số lượng còn rất hạn chế số căn của Phu Quoc Marina Square chắc chắn sẽ vào tầm ngắm của các nhà đầu tư tiềm lực năm nay.

Thông tin thêm vui lòng liên hệ đơn vị phân phối MGV: 098 99999 01.