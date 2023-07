Đội tuyển nữ Việt Nam thua New Zealand: Thủ môn Kim Thanh nhận điểm cao nhất

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trong trận giao hữu với đội tuyển New Zealand trên sân McLean Park khi thất bại 0-2 trước đội chủ nhà. Dù phải vào lưới nhặt bóng 2 lần, thủ môn Trần Thị Kim Thanh vẫn được chấm cao nhất trận (8,6) theo dữ liệu của Sofascore.

Ở trận này, Kim Thanh phải hoạt động hết công suất trước những đợt hãm thành của đội chủ nhà. Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam cản phá thành công 10 cú dứt điểm của đối thủ. Ngoài ra, cô thực hiện tương đối tốt các đường chuyền triển khai bóng. Cô chuyền chính xác 32 trên 37 đường chuyền, đạt tỷ lệ 86%.

Thủ môn Kim Thanh nhận điểm cao nhất trận đấu.

Không có cầu thủ nào trên sân được chấm điểm cao hơn Kim Thanh, kể cả đội chủ nhà New Zealand. Người điểm cao nhất của họ là tiền đạo Jacqui Hand - cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Trong tất cả các cầu thủ góp mặt trong trận đấu, chỉ có Kim Thanh và Hand được chấm trên 8 điểm.

Ngoài Kim Thanh, Dương Thị Vân cũng là cái tên gây ấn tượng trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam. Cô hoạt động năng nổ ở giữa sân và được chấm 7,1 điểm, tương đương các đối thủ ở hàng tiền vệ của New Zealand.

Các cầu thủ còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam đều nhận điểm dưới 7. Trong đó Trần Thị Thu Thảo nhận điểm số thấp nhất trận với 5,8 điểm. Những cầu thủ thấp điểm nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là Trần Thị Thu Thảo, Huỳnh Như, Bích Thùy hay Thu Thương đều bị thay ra trong hiệp hai.

Phía bên kia, Rebekah Stott là cầu thủ có điểm số thấp nhất New Zealand với 6,6 điểm. Phần lớn các cầu thủ New Zealand nhận điểm trên 7. Điểm trung bình của New Zealand là 7,06. Còn đội tuyển Việt Nam là 6,61.

Sau đây 4 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối với đội tuyển Tây Ban Nha, trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

Văn Hải