Đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo rét ra sân tập dưới trời lạnh 10 độ C

(VTC News) -

Sau khi đặt chân đến New Zealand và nhận phòng khách sạn, đội tuyển Việt Nam chỉ nghỉ ngơi vài giờ trước khi ra sân tập ngay chiều nay (6/7). Thầy trò HLV Mai Đức Chung được bố trí tập luyện trên sân vận động McLean Park. Đây cũng là địa điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà New Zealand.

Nhiệt độ buổi tối ở New Zealand xuống dưới 10 độ C. Do đó, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải sử dụng đồ giữ nhiệt và áo khoác để đảm bảo sức khỏe. HLV thể lực Cedric Roger đưa ra các bài tập phù hợp cho các cầu thủ để họ thích nghi với sự thay đổi của thời tiết và múi giờ.

HLV thể lực Cedric hướng dẫn các bài tập cho các cầu thủ.

Các cầu thủ hoàn thành tương đối tốt giáo án đề ra. Điều này có được nhờ sự tích lũy thể lực qua các đợt tập huấn tại Đức, Ba Lan và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Buổi tập này nhằm mục đích giúp cầu thủ làm quen điều kiện sân bãi và thời tiết tại New Zealand nên chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ngày mai, đội sẽ tập 2 buổi một ngày nhằm tăng cường thể lực và lấy lại trạng thái tốt nhất.

"Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra. Dù đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn so với thời gian quy định của vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, nhưng FIFA và ban tổ chức địa phương đã cử nhiều cán bộ đón tiếp đội nhiệt tình, sắp xếp và bố trí để đội tiếp tục chặng bay tới Napier, chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 10/7 giữa đội nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand.

Các cầu thủ đều có ý thức chủ động trong di chuyển, ăn uống và chuẩn bị các trang thiết bị giữ ấm để không bị bất ngờ với thời tiết lạnh tại đây”, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ theo quy định của FIFA. Phần lớn các cầu thủ là những người đã góp công trong chiến dịch vô địch SEA Games 32 vừa qua. Trung vệ Chương Thị Kiều được điền tên. HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ sử dụng Chương Thị Kiều ở mức độ hợp lý để tận dụng kinh nghiệm của cô trong các trận đấu quan trọng.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Oanh Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga. Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Văn Hải