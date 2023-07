Đội tuyển nữ Việt Nam được cảnh sát bảo vệ, lực lượng an ninh túc trực 24/7

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cơ quan cảnh sát địa phương cử cán bộ an ninh chuyên trách theo sát hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, sân tập và khách sạn nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung lưu trú tại Auckland (New Zealand) cũng có lực lượng an ninh túc trực ngày đêm.

FIFA và ban tổ chức World Cup nữ 2023 chú trọng vấn đề an ninh, an toàn của các cầu thủ và thành viên đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng khác. Việc bảo đảm an toàn cho các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023 được đề cao sau vụ xả súng diễn ra ngay trước giờ khai mạc.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện bình thường.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng ở rất gần với khách sạn lưu trú của một số đội tuyển tham dự World Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam trú tại khách sạn Rydges, cách hiện trường chỉ vài trăm mét. Dù vậy, vụ việc không ảnh hưởng tới HLV Mai Đức Chung và các học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân tập luyện theo kế hoạch và được ban tổ chức đảm bảo an ninh.

FIFA cho biết cơ quan này sớm liên lạc với chính quyền địa phương, đồng thời liên tục thông tin tới các đội tuyển tham dự World Cup 2023, đặc biệt là những đội lưu trú tại Auckland. Cảnh sát nhận định đây là vụ việc mang tính chất đơn lẻ. World Cup nữ 2023 vẫn khai mạc và diễn ra theo lịch trình.

"FIFA nhận được thông báo rằng đây là một sự cố đơn lẻ không liên quan đến hoạt động bóng đá và trận khai mạc tối nay tại Eden Park sẽ diễn ra như kế hoạch. Các đội tuyển ở gần nơi diễn ra vụ việc được hỗ trợ trong mọi vấn đề liên quan tới bất kỳ tác động nào có thể xảy ra", FIFA thông báo.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và các quan chức địa phương cho biết World Cup nữ 2023 vẫn diễn ra theo đúng lịch trình, khẳng định vụ xả súng này là hành vi mang tính chất cá nhân. New Zealand không nâng cảnh báo an ninh, dù lực lượng cảnh sát được tăng cường ở Auckland để đảm bảo an toàn cho World Cup nữ 2023.

Phương Mai