Đối tượng 9X có 4 tiền sự vẫn tiếp tục buôn ma túy

(VTC News) - Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa bắt giữ một đối tượng có 4 tiền sự nhưng vẫn tiếp tục buôn bán ma túy.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã bắt quả tang một đối tượng đang bán trái phép chất ma túy tại thôn Đông An (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc).

Đối tượng Trần Văn Long tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Trước đó ngày 2/1, Công an huyện Phú Lộc bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Long (SN 1990, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đang bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu được là gần 0.352g heroin.

Được biết Trần Văn Long đã có 4 tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy và bị đưa đi trường giáo dưỡng 2 năm về tội danh nói trên nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Video: Những mánh khóe tinh vi không tưởng của con nghiện buôn ma túy

Nguyễn Vương