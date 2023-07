Đối thủ của đội tuyển Việt Nam không thắng 10 trận liên tiếp gần nhất

(VTC News) -

Đội tuyển nữ New Zealand đã không thắng 10 trận liên tiếp gần nhất. Trong năm 2023, đội tuyển nữ New Zealand đá 7 trận nhưng chỉ hòa 1 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Đây là thành tích rất kém cỏi của đội tuyển nữ New Zealand. Đồng thời điều này làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của người hâm mộ với đội đồng chủ nhà của vòng chung kết Wolrd Cup nữ 2023.

"Trận đấu này cũng là lời kêu gọi với cổ động viên New Zealand, một tiếng gọi để họ tới xem chúng tôi thi đấu trận khai mạc tại Auckland", đội trưởng Ali Riley nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ New Zealand (áo đen) có phong độ không tốt trước World Cup 2023.

Tờ Stuff nhận định: "Nếu đánh bại đội tuyển Việt Nam, The Ferns sẽ chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng ở thời điểm hoàn hảo khi 10 ngày sau đó sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup tại Eden Park. Tuy nhiên nếu hòa hoặc thua, họ sẽ càng lún sâu vào khó khăn".

Đội tuyển nữ Việt Nam là đối thủ duy nhất trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ của đội tuyển New Zealand. Trận gần nhất của họ là thất bại 0-3 trước Nigeria hồi tháng 4.

New Zealand gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Các ngôi sao của đội như: Olivia Chance, Betsy Hassett, Ria Percival, Annalie Longo hay CJ Bott mới trở lại thi đấu sau thời gian dài dính chấn thương. Do đó trận gặp Việt Nam là cơ hội duy nhất để họ thử nghiệm đội hình.

Đây là kỳ World Cup thứ 5 của đội tuyển nữ New Zealand. Trước đó họ chưa lần nào vượt qua vòng bảng. Bên cạnh đó New Zealand cũng chưa từng hưởng niềm vui chiến thắng ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Vì vậy đây là mục tiêu mà đội tuyển nữ New Zealand hướng tới ở World Cup nữ 2023.

"The Ferns có hai mục tiêu ở World Cup sắp tới là giành điểm đầu tiên kể từ trận hòa 2-2 với Mexico ở World Cup 2011, và giành chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup. Họ cũng muốn lọt vào vòng trong. Để làm điều đó, họ phải thắng ít nhất 2 trận", tờ Stuff viết.

Đội tuyển New Zealand nằm ở bảng A cùng Na Uy, Philippines và Thụy Sỹ. Họ sẽ gặp Na Uy trong trận ra quân ngày 20/7. Trong khi đó trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra ngày 10/7 tại thành phố Napier.

Văn Hải