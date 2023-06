Đối thoại Shangri-La 2023: Hiệp ước Quốc phòng Đông Nam Á giúp cân bằng khu vực

Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Đối thoại Shangri-La đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little nhấn mạnh, Thỏa thuận Phòng thủ Năm quốc gia (FPDA) - gồm Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand và Anh - được hình thành từ lâu, luôn là một phần quan trọng trong việc đảm bảo phòng thủ tập thể hiệu quả đối với khu vực.

Đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, mối quan hệ lâu dài giữa các quốc gia nhỏ hơn là "điều giúp mọi thứ cân bằng".

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little. Ảnh: RNZ

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng 5 nước đã thảo luận về tầm quan trọng của FPDA như một thỏa thuận mang tính xây dựng và hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đề nghị 5 quốc gia cam kết sâu sắc với một trật tự dựa trên luật lệ và thúc đẩy hòa bình trong khu vực, đồng thời giữ cân bằng trước các bước đi chiến lược của các cường quốc.

Sự can dự ngày càng nhiều vào khu vực của các quốc gia trong và ngoài châu Á là chủ đề được nhắc lại nhiều lần tại Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á Shangri-La lần này, trong đó có bài phát biểu của Thủ tướng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Xuân Hùng (VOV1 )