Cuộc gặp nhằm thảo luận về hợp tác an ninh song phương tại Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Mỹ - Việt Nam lần thứ 11.

Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ - Việt Nam lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Twitter Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Theo thông cáo của Văn phòng Người Phát ngôn, Bộ Ngoại giao Mỹ, tiếp nối thành công của Đối thoại lần thứ 10 tại Washington D.C. vào tháng 3/2019, đối thoại lần này thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ giữa Mỹ và Việt Nam, phản ánh cam kết chung của hai bên về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và độc lập.

Nội dung thảo luận bao gồm hợp tác an ninh và thương mại quốc phòng; an ninh hàng hải; gìn giữ hòa bình; thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong các vấn đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; và các vấn đề nhân đạo như tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh và tháo dỡ vật liệu nổ còn lại từ thời chiến tranh.