Vì sao đài truyền thanh ở Hải Phòng bắt được tín hiệu lạ tiếng nước ngoài?

Sáng 16/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát đi công văn thông tin việc đài truyền thanh không dây (TTKD) tại khu vực ven biển xảy ra hiện tượng can nhiễu bởi tín hiệu lạ tiếng nước ngoài.

Cụ thể, trong thời gian qua, nhiều đài TTKD, đặc biệt là đài TTKD tại khu vực ven biển xảy ra hiện tượng can nhiễu bởi tín hiệu lạ tiếng nước ngoài.

Hiện tượng này làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đài TTKD, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân khi cho rằng các đài này bị các đài nước ngoài chèn phá sóng hoặc phát sóng bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Nguyên nhân đài truyền thanh không dây tại khu vực ven biển bắt được tín hiệu lạ tiếng nước ngoài là do hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu. (Ảnh: Quang Hùng)

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này do sự lan truyền của sóng vô tuyến điện trong không gian tự do bị ảnh hưởng yếu tố thời tiết khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của không khí tạo ra các đường truyền sóng bất thường, còn gọi là ống dẫn sóng đối lưu.

Ống dẫn sóng đối lưu tạo ra môi trường truyền sóng lý tưởng cho sóng vô tuyến điện, truyền lan nhờ sự phản xạ nhiều lần trên bề mặt của ống dẫn, có suy hao rất thấp nên có thể truyền đi xa đến hàng nghìn kilomet.

Hiện tượng trên thường xảy ra nhiều nhất tại các tỉnh ven biển tiếp giáp với vùng biển rộng lớn và thường chỉ xảy ra vào mùa hè, trong thời gian rất ngắn, có thể sẽ tự động chấm dứt sau một vài ngày, mức độ ảnh hưởng không nhiều.

Hiện tượng can nhiễu do ống dẫn sóng đối lưu xảy ra trên băng tần V/UHF trong đó có băng tần dành cho phát thanh FM. Việc thu được tín hiệu đài phát thanh FM tiếng nước ngoài trên sóng đài TTKD là do băng tần 87-108 MHz được Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU quy hoạch dùng chung cho nghiệp vụ quảng bá của khu vực 3.

Việt Nam, các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cùng nằm trong khu vực này. Khi xảy ra hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu sẽ truyền lan tín hiệu của các đài nước ngoài đến lãnh thổ Việt Nam và gây ra can nhiễu.