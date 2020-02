Thúy Hà - Bà Phó bí thư trong ‘Sinh tử’ và tình yêu với ẩm thực Hà Nội

“Hà Nội, có một nền văn hóa ẩm thực đặc sắc mà chỉ nhắc tới thôi, ai cũng đủ thấy nao lòng”, nữ diễn viên từng nổi tiếng từ phim “Bến không chồng” hơn 20 năm trước, chia sẻ.

“Với người Hà Nội, có thể nói phở là món quà họ có thể ăn trong tất cả các bữa sáng, trưa, chiều, tối. Điều đặc biệt, bát phở được ăn để thưởng thức cái tinh túy, chứ không chỉ cốt để no cái bụng”, Thúy Hà nhận định.

Diễn viên Thúy Hà

Theo cô, người Hà Nội sành ăn là phải biết chỗ nào ăn phở ngon. Đơn giản nhất thì cũng cần biết phân biệt phở Lý Quốc Sư, phở Bát Đàn, phở Thìn, phở Sướng… Như ăn phở Bát Đàn, phải biết chờ xếp hàng, phở Thìn Lò Đúc thì nên gọi món tái lăn, muốn ăn bát phở có đầy đủ các món từ bò thì đến phố Lạc Trung, còn vào phở Mặn thì đừng chê sao có nhiều muối thế, cô diễn viên kể vanh vách đặc điểm của từng thương hiệu phở nổi tiếng của đất Hà Thành.

Thúy Hà tâm sự, buổi sáng, mấy mẹ con cô có thể cùng nhau ăn xôi, từ xôi gấc, xôi xéo, xôi lạc, xôi đỗ xanh, đỗ đen, đủ cả. Chán xôi, đã có bún ngan, bún bò, bún sườn mọc, phở bò, phở gà, miến lươn… Thỉnh thoảng, cả nhà lại đổi món sang bánh khúc, bánh giò, bánh dày giò hay đĩa bánh cuốn Thanh Trì tráng mỏng dính.

Đi xa Hà Nội, Thúy Hà nhớ lay lắt những món ăn mang “hồn cốt Hà Nội”, không chỉ là bát phở bốc khói nghi ngút mà còn là món bún đậu mắm tôm ở Phất Lộc, đến suất bún chả nem cua bể phố Hàng Mành... Đặc biệt, với phụ nữ, những món ăn vặt Hà Nội cũng “gây thương nhớ” sâu sắc, từ bát bánh đúc nóng phố Lê Ngọc Hân, bát cháo sườn Ngõ Huyện, chợ Đồng Xuân hay bát cháo trai phố Trần Xuân Soạn.

Thúy Hà kể, có lần đi đóng phim ở miền Nam, chỉ nghĩ đến một đĩa nộm bò khô phố Hồ Hoàn Kiếm mà cô đã ứa nước miếng. Vậy nên sau mỗi chuyến đi xa trở về, cô lại kéo bạn bè hoặc cùng các con tụ tập ăn đêm, từ cơm rang trứng óc, phở xào bắp bò Mã Mây, lẩu Nguyễn Du, hay chả cá Lã Vọng, phở Bát Đàn, bún ốc, lẩu riêu cua…

Nói chuyện với Thúy Hà mới thấy vốn kiến thức của cô chẳng kém một “chuyên gia ẩm thực” là mấy. Cô nói, mỗi con phố của Hà Nội đều có thể gắn liền với một món ăn nổi tiếng nào đó.

Có món đi dọc theo chiều dài lịch sử như bánh tôm Hồ Tây, chả cá Lã Vọng, chè Hàng Bạc, phở Bát Đàn… đã gắn bó với người Hà Nội tới vài chục năm; có món mới nổi gần đây nhưng nhanh chóng được yêu thích như phở cuốn Ngũ Xã, lẩu riêu cua Nguyễn Du, bánh tráng trộn Hàng Tre... mà chỉ một lần nếm thử là nhớ mãi.

Sự độc đáo của ẩm thực Hà Nội đã để lại trong lòng người nhiều nhớ thương vô tận.

“Người Hà Nội ăn uống cầu kì lắm. Nhưng chính sự cầu kì đó đã tạo nên một phong vị rất riêng mà không nơi nào giống được”, cô bán hoa dịu dàng trong phim “Về nhà đi con” nhận xét.

Ngày nay, với sự giao thoa văn hóa, ẩm thực Hà Nội đã xuất hiện đầy đủ các món ngon mọi miền, từ bánh canh Trảng Bàng, cơm Tấm Sài Gòn, cơm cháy ruốc, bánh tráng trộn, bún bò Huế, bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng, phở Nam Định, bún cá Thái Bình… thậm chí các món đặc sản thế giới cũng dễ dàng có thể thưởng thức ngay tại đất Thăng Long nghìn năm.

Bên cạnh khu phố cổ, phố ẩm thực Tống Duy Tân, mạn xung quanh Hồ Tây…, giờ đây ở Hà Nội người ta có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn mới, mang "tính quốc tế" đúng theo xu hướng thời đại 4.0 - thời đại của những "công dân toàn cầu".

Bước sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI, Hà Nội sắp có thêm một điểm đến văn hóa mới mang tên The Manor Central Park – "Kỷ nguyên mới của Hà Nội 36 phố phường".

Điều lý thú là dù mang diện mạo của một khu phố mới trong lòng Hà Nội, nhưng The Manor Central Park vẫn giữ nguyên được chất Hà Nội - "vẹn nguyên hồn phố cũ giữa dòng chảy toàn cầu". Điều đó thể hiện qua những kiến trúc cổ kính mà hiện đại, những dãy phố không ngủ, những con đường tấp nập.

Khu đô thị The Manor Central Park của Chủ đầu tư Bitexco Group, tọa lạc đắc địa tại đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

Với một những người yêu mến phong vị ẩm thực Hà thành như Thúy Hà, thì The Manor Central Park không chỉ là chốn an cư, một vùng đất an lành, hạnh phúc, là biểu tượng đáng tự hào, mà còn là nơi lưu giữ những nét đặc sắc của một Hà Nội văn minh, thanh lịch, trong đó không thể thiếu tinh hoa ẩm thực.

Đa dạng món ngon, sôi động từ sáng tới khuya giữa thiên đường ẩm thực, Hà Nội khiến người ta nhớ thương, muốn yêu, muốn nếm, muốn chạm bất cứ khi nào có thể. Nếu có bạn từ phương xa tới, không quá khó để họ hiểu tường tận về Hà Nội.

Bởi chỉ cần cùng nhau trải nghiệm trọn vẹn một tour ẩm thực là chúng ta đã có thể thấu cảm sự tinh tế, thanh lịch của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến này.

