Tài xế xe bán tải đâm trọng thương 2 cha con rồi bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 9h21 ngày 1/3. Chiếc xe ô tô bán tải màu đen phóng với tốc độ cao từ đường Lê Trọng Tấn rẽ qua cổng khu đô thị An Khánh đi vào chung cư The Golden An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) và tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển.

Clip: xe bán tải chạy tốc độ cao, tông vào xe máy rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hiếu Lam Giang)

Cú tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy và cháu bé ngồi phía sau ngã xuống đường. Cháu bé bị thương nặng còn tài xế ô tô bán tải phóng xe đi thẳng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc. Trên facebook, đoạn clip từ camera hành trình ghi lại vụ tai nạn được nhiều người chia sẻ.

