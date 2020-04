Phạt 39 triệu đồng thầy giáo uống rượu bia rồi lái ô tô ngược chiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phạm Văn Đ. (SN 1978, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) với số tiền 39 triệu đồng.

Trước đó, trong lúc tuần tra, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phát hiện xe ô tô do ông Phạm Văn Đ. cầm lái đi ngược chiều sai quy định.

Sau đó, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và phát hiện tài xế Đ. có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở (cụ thể 1,267mg/lít khí thở).

Vì vậy, ông Phạm Văn Đ. bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức tiền 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Đ. bị phạt 4 triệu đồng vì điều khiển phương tiện đi sai làn đường quy định.

Tổng mức tiền phạt đối với hai hành vi trên là 39 triệu đồng.

Được biết, ông Phạm Văn Đ. đang là giáo viên của của một trường học ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Video: Tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở địa bàn miền núi vẫn cao