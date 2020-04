Những câu chuyện sẻ chia ấm lòng giữa mùa dịch Covid-19

Người Việt ta luôn có tinh thần tương thân tương ái. Khi đất nước gặp khó khăn, trở ngại thì tinh thần đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19 hiện nay, tinh thần đó trở thành những hành động cụ thể, thiết thực, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Khẩu trang vải, tải cả yêu thương

Hơn một tháng nay, "xưởng may" khẩu trang tặng miễn phí tại địa chỉ 35/85 Trần Ðình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM luôn có tiếng máy chạy nhịp nhàng từ sáng đến tối. Thời điểm nào trong ngày ghé vào đây đều có những chị em miệt mài cắt cắt, may may. Các chị em trong phường tranh thủ thời gian, sắp xếp thay phiên nhau đến đây làm công việc này, đảm bảo không tập trung quá đông người cùng lúc và có khẩu trang vải tặng người dân.

Khẩu trang may xong được chị em ủi phẳng, cẩn thận.

Số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng và khẩu trang y tế khan hiếm, giá cả đội lên từng ngày, vượt quá khả năng chi trả của người lao động nghèo. Thế là Hội Phụ nữ phường Cầu Kho phát động phong trào "Khẩu trang vải, tải cả yêu thương" với rất nhiều chị em trong phường tham gia. Nhóm may khẩu trang ngày đầu có khoảng 10 người thì giờ đây đã có gần 40 chị em.

Khẩu trang của nhóm làm ra gồm bốn lớp, lớp lót bên trong được làm từ loại vải mỏng mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt. Thành phẩm sau khi hoàn thành được giặt sạch sẽ và cho vào bao ni-lông cẩn thận, rồi đem tặng tiểu thương, người bán hàng rong, người lao động nghèo… trên địa bàn phường.

Chị Trần Thị Mến, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cầu Kho cho hay, mỗi công đoạn đều được các chị em chăm chút cẩn thận, bằng tấm lòng yêu thương, trân quý với mong muốn giúp sức đẩy lùi dịch bệnh: "Khi được trao những khẩu trang vải cho chính người dân trên địa bàn mình thì hội cảm thấy rất là vui. Bản thân các cô khi tham gia chương trình này thì các cô cũng rất là vui, cảm thấy mình được đóng góp công sức nhỏ cho cuộc chiến chống covid này. Có một vài người dân khi họ được nhận khẩu trang họ lại ủng hộ bằng cách tham gia các khâu như giặt ủi, xỏ dây đeo".

Chị em Hội LHPN phường Cầu Kho tặng khẩu trang cho người dân nghèo trên địa bàn phường.

Biết được việc làm thiện nguyện của chị em phụ nữ phường Cầu Kho, nhiều người dân, hộ kinh doanh đã ủng hộ với tinh thần có gì góp nấy, từ vải vóc, dây đeo, túi đựng khẩu trang cho đến bàn ủi, máy may… nhằm "tiếp sức" chống dịch hiệu quả. “Xưởng” may khẩu trang miễn phí này là tiệm may của chị Vũ Thị Lệ Mai. Tận dụng máy may sẵn có, chị Mai hướng dẫn chị em trong khu phố cách may, ráp khẩu trang sao cho đẹp. Người nào biết đạp máy thì ngồi may, những người còn lại phụ trách khâu kết quai, giặt, ủi:

"Mình cũng bớt chút thời gian hỗ trợ may khẩu trang, nguyên liệu thì mạnh thường quân hỗ trợ. Mới ban đầu thì mình may cũng chưa được chuẩn lắm, cái kinh nghiệm của mình mình sài như thế nào thì mình điều chỉnh lại cho hợp lý với khuôn mặt", chị Mai chia sẻ.

"Bà chủ trọ Đất Thủ" luôn san sẻ khó khăn với mọi người

Những ngày gần đây, nhiều người biết đến và cảm phục chị Đoàn Thùy Dương (46 tuổi) ở thành phố Thủ Dầu Một. Bình Dương khi chị miễn tiền thuê cho 80 phòng trọ trong 2 tháng. Ở nhà trọ của chị toàn là các gia đình công nhân, người lao động nên khi dịch bệnh ai cũng bị ảnh hưởng, nhẹ là giảm giờ làm, nặng hơn là tạm dừng việc.

Tiền thuê phòng trọ thành gánh nặng với các gia đình này và chị Thùy Dương đã chủ động miễn phí tiền trọ. 80 phòng trọ,với giá thuê trọ từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng/phòng/tháng, chị Dương thất thu hơn 200 triệu đồng, nhưng đổi lại chị hạnh phúc khi người lao động không phải vất vả, bươn chải giữa mùa dịch kiếm tiền trả tiền trọ.

Chị Đoàn Thùy Dương (áo đen) tặng quà cho công nhân thuê trọ của gia đình ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Không dừng lại ở đó, chị Thùy Dương còn tặng gạo, khẩu trang, nước rửa tay cho những người khó khăn trong khu trọ. Bà Trần Thị Út (60 tuổi, quê An Giang) thuê phòng trọ ở đây thấy mình thật may mắn khi được chủ nhà trọ tốt bụng sẵn lòng chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo: “Giờ quán nghỉ hết, thất nghiệp mà bệnh hoài luôn, khổ lắm. Cô mong muốn những người khác được như cô Thùy Dương giúp những hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp không làm gì ra tiền. Nếu được quan tâm, hỗ trợ, mọi người sẽ vơi bớt khó khăn”.

Việc làm của chị Thùy Dương đã lan tỏa rộng khắp, đến nay toàn tỉnh Bình Dương có hơn 250 chủ trọ miễn, giảm tiền phòng cho khách trọ. Mới đây nhất, khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng phát hành vé số 15 ngày từ ngày 1/4, chị Dương lại tiếp tục vận động bạn bè, người thân góp sức tặng 300 phần quà cho người bán vé số khó khăn ở thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An:

“Cái nào thấy được là mình làm liền để khởi động tấm lòng thiện nguyện của mọi người để nối tiếp nhau giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch sẽ ấm lòng nhận những món quà ý nghĩa. Một phần giúp chính quyền địa phương đỡ lo một phần nào để an tâm chống dịch”, chị Thuỳ Dương chia sẻ.

Cảm động cậu học sinh lớp 6 cầm sấp tiền lẻ ủng hộ chống Covid-19

Những người sẵn lòng chia sẻ khó khăn, chung tay phòng chống dịch bệnh có ở khắp nơi. Tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, những ngày qua trên mạng xã hội truyền đi câu chuyện em Ngô Tuấn Việt - học sinh lớp 6A3, Trường THCS Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ đã ủng hộ 1 triệu đồng tiền tiết kiệm cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đây là số tiền Việt để dành hơn một năm trời bằng việc phụ giúp việc nhà cho mẹ và được mẹ "trả công". Sau giờ học, mỗi lần quét nhà, rửa chén..., Việt được mẹ thưởng từ 2- 5 ngàn đồng và đây là lúc Việt thấy số tiền đó cần đem ra sử dụng.

Cậu bé Ngô Tuấn Việt tặng hết số tiền dành dụm cho Ủy ban MTTQ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đóng góp cho chương trình phòng chống dịch Covid-19.

Em Việt kể: "Mẹ cũng nói cho em về những nỗ lực của các bác sỹ, chú bộ đội trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19, nhìn những hình ảnh đó em rất xúc động, em nghĩ mình sẽ làm gì đó để giúp các cô chú. Khi nhà nước kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống, dịch em đã xin mẹ tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm".

Hình ảnh Việt với 1 triệu đồng gồm những tờ tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và lớn nhất là 20.000 đồng được xếp ngay ngắn gửi cho Ủy ban MTTQ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để đóng góp cho chương trình phòng chống dịch Covid-19 là một trong những hình ảnh đẹp những ngày qua.

Hình ảnh, việc làm này tiếp tục lan tỏa đến nhiều người, để từ đó có thêm nhiều việc làm tốt cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.



Video: Người dân Quảng Nam mang rác thải nhựa đổi sản phẩm chống dịch Covid-19