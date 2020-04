Nhiều giang hồ như Đường 'Nhuệ' liên tục xộ khám: Nhân dân vui mừng

Phải khẳng định rằng hoạt động của Bộ Công an thời gian qua tạo được nhiều dấu ấn đặc biệt, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Trong đó phải kể đến sự quyết liệt chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an trong mọi mặt trận, từ công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ... đến công tác chỉ đạo điều tra phá các chuyên án lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dân vui mừng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, làm công an là để giữ trật tự, an ninh cho dân. Làm công an phải gần dân, phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, phải thật sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân.

Gần dân cần được hiểu không chỉ là gần về không gian mà quan trọng hơn là phải sâu sát, hiểu tâm tư tình cảm, tức là "hiểu dân", khi đó nhân dân mới thực sự trở thành tai mắt của công an. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được minh chứng qua thời gian và ngày càng được lực lượng công an nhân dân thể hiện rõ nét.

Trong buổi làm việc cuối năm với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (hồi tháng 12 năm 2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vai trò của lực lượng Công an nhân dân rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược.

Dưới thời Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an lần đầu tiên đã xóa bỏ cấp trung gian gồm 6 tổng cục và hơn 60 đơn vị cấp cục được tinh giảm khi thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, điều mà rất ít các Bộ, ngành thực hiện được, điều này gây được tiếng vang lớn trong nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm, Lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong toàn lực lượng, chủ động, quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả năm 2019 cho thấy, Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (kéo giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội).

Nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy (đã điều tra, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%, cao hơn chỉ tiêu giao 3,86%).

Phát hiện, xử lý 14.356 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 1.710 vụ buôn lậu; 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Đặc biệt, đã đánh trúng, đánh đúng, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, cơ sở sản xuất ma túy trong nội địa, thu giữ số lượng ma túy rất lớn (bắt giữ, xử lý 22.814 vụ, 35.151 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 1.494,29kg heroin; 5.500,55kg ma túy tổng hợp, nhiều hơn 243,36% so với năm 2018).

Việc chỉ đạo điều tra phá các chuyên án lớn nhất từ trước tới nay về tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy lớn...đã giúp thu về hàng chục nghìn tỷ đồng cho Nhà nước.

Điều tạo nên dấu ấn đặc biệt còn được kể đến rõ nét nhất được nhìn thấy qua công tác cán bộ, xây dựng lực lượng của Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Lãnh đạo Bộ Công an đã có các giải pháp kịp thời, liên tục luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chọn lựa nhiều tân Giám đốc Công an có đủ uy tín, phẩm chất, xông pha trận mạc, gần gũi với nhân dân, bám sát địa bàn để truy quét nhiều ổ nhóm tội pham cộm cán, gây được tiếng vang lớn, niềm tin trong nhân dân.

Nơi nào có tân Giám đốc Công an, giang hồ liên tục xộ khám

Vụ việc Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971) cùng đồng bọn để điều tra về tội Cố ý gây thương tích thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua.

Đây được coi là động thái quyết liệt của Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, tân Giám đốc công an tỉnh Thái Bình, người mới được điều chuyển từ vị trí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ công an về Thái Bình từ tháng 11/2019.

Đây cũng là động thái đầu tiên đánh vào thành trì tội phạm xã hội nhằm loại trừ những băng đảng xã hội cộm cán tại địa phương, gây nhức nhối dư luận trong suốt thời gian qua ở Thái Bình.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, tân Giám đốc công an tỉnh Thái Bình.

Việc bắt giữ đối tượng Đường "Nhuệ" được người dân Thái Bình ủng hộ và tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giống như sự kỳ vọng của người dân Đồng Nai đối với ngành công an sau những đợt ra quân tấn công các hang ổ tội phạm.

Trước đó, người dân tại Đồng Nai được chứng kiến ngay khi Đại tá Vũ Hồng Văn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công an tỉnh này, nhiều băng đảng, tụ điểm tội phạm khét tiếng ở Đồng Nai đã bị trấn áp, triệt phá.

Dưới sự lãnh đạo của đại tá Văn, chỉ trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh này đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm, bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động có tổ chức.

Trong số đó có 4 nhóm, 36 đối tượng hoạt động tín dụng đen và nổi bật nhất là vụ việc chặn đứng hoạt động của băng nhóm Toàn "đen" cầm đầu.

Lực lượng công an điều tra là những chiến sỹ đấu tranh trực tiếp với tội phạm. Chỉ họ mới có thể chiến thắng tội phạm, đem lại sự bình yên cho xã hội bằng vũ khí sắc bén, là nghiệp vụ và ý chí.

Hình ảnh Đại tá Vũ Hồng Văn, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đội mũ cối trực tiếp chỉ huy phá án trở nên quen thuộc với người dân.

Hay trước đó, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án, "chặt đứt" đường dây chuyên mua bán, tàng trữ,... trái phép chất ma túy vào quán bar, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke và các cơ sở kinh doanh có điều kiện khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế gây rúng động dư luận.

Điển hình chỉ trong một vụ án, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng tang vật thu giữ được hơn 2,1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp, hơn 8,8g ma túy dạng khay, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (áo đen, hàng đầu tiên) trực tiếp chỉ đạo phá án.

Ở Thanh Hoá, kể từ khi Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt án ma tuý lớn trên địa bàn này cũng được triệt phá.

Dư luận địa phương liên tiếp nhận được những thông tin Công an tỉnh Thanh Hoá triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin này, bắt mấy kg ma tuý đá kia; tình hình an ninh trật tự ở chỗ này có diện mạo tích cực, ở chỗ kia giảm hẳn tệ nạn...

Đó chỉ là một số tấm gương được kể đến trong nhiều tấm gương tân Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố khác đã và đang góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân vào pháp luật, vào một xã hội thượng tôn pháp luật bởi hàng loạt vụ án mà họ chỉ đạo bóc gỡ, trực tiếp chỉ đạo triệt phá.

Dù giai đoạn giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng công an địa phương trước mắt còn vô vàn khó khăn, nhưng với kinh nghiệm, ý chí cùng với sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Công an, sự ủng hộ từ hàng triệu người dân... chắc chắn lực lượng công an điều tra do các đồng chí tân Giám đốc trực tiếp chỉ huy sẽ phá thành công nhiều chuyên án lớn, từ đó trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Chắc hẳn giờ này, qua báo chí, các anh đã đọc và thấm nhuần lời nhắn nhủ của người đứng đầu ngành công an – Bộ trưởng Tô Lâm: "Lực lượng công an đang trực tiếp điều tra các vụ án cần phải chấp hành các quy định trong quá trình điều tra để ngăn chặn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân, làm sao giảm được tội phạm trong xã hội.

Đối với vụ việc đã xảy ra rồi thì phải khẩn trương đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật".

Một đất nước hòa bình, ổn định, có nhà nước pháp quyền do dân, vì dân mà lại tồn tại những kẻ tội phạm nguy hiểm hại dân là điều không thể chấp nhận.

Bởi vậy, nhân dân cả nước đang mong chờ những tin vui từ lực lượng công an địa phương trong việc phá dỡ các chuyên án lớn, giữ gìn sự bình yên cho xã hội.

