Trốn cái nóng thiêu đốt ở Hà Nội, lên Hà Giang hưởng mát lạnh như cuối thu

Giữa những ngày hè oi ả này, nhiệt độ ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc nắng nóng lên đến 38 – 42 độ C, cùng với hiệu ứng đô thị tạo cảm giác bức bách như lên đến 50 độ C thì ở vùng núi Hà Giang, nhiệt độ hiện nay chỉ xấp xỉ ở mức 20-25 độ C, không khí thiên nhiên luôn trong lành, dễ chịu.

Nhiều người đã tìm đến Hà Giang để trốn chạy cái ngột ngạt, ồn ào nơi đô thị và khám phá núi rừng thiên nhiên hùng vĩ, đắm mình trong bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao.

Hà Giang giờ đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua của những người đam mê "xê dịch". Cùng xem và cảm nhận những điểm đến "có một không hai" qua video trải nghiệm Hà Giang của PV VTC News.