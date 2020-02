Không được mang khẩu trang khi tuần tra, CSGT Bình Định lo nhiễm virus corona

Ngày 2/2, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước, Phòng CSGT Bình Định, Công an Bình Định, cho biết, do chưa có chỉ thị của lãnh đạo nên các tổ công tác đang làm việc trên các tuyến đường không được mang khẩu trang hay găng tay để phòng ngừa virus corona.

"Ở Bình Định chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, anh em trong đơn vị lo lắng vì khi tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ, họ phải giao tiếp với rất nhiều người", lãnh đạo trạm CSGT Tuy Phước nói.

CSGT Bình Định hiện không mang khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bình Định cho biết, việc CSGT tỉnh mang khẩu trang hoặc đồ phòng hộ dịch bệnh khi tuần tra kiểm soát phải được lãnh đạo Công an tỉnh đồng ý và có văn bản chỉ đạo.

Trả lời VTC News, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, nếu không mang khẩu trang, lực lượng CSGT sẽ có nguy cơ lây bệnh rất cao trong trường hợp tiếp xúc với người nhiễm virus corona.

"Lực lượng công an trong quá trình làm nhiệm vụ cần biết tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt, CSGT nếu tiếp xúc với những người có dấu hiệu ho, hắt hơi... thì nên đi kiểm tra để phòng ngừa bệnh", ông Hùng nói.

Trả lời VTC News về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết do chưa có chỉ đạo của Bộ Công an nên việc cho phép lực lượng CSGT mang khẩu trang hay găng tay khi làm nhiệm vụ vẫn cần được nghiên cứu và bàn bạc thêm.

Tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) chiều 30/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đã nêu quan điểm về mặt kỹ thuật, máy đo nồng độ cồn có van 1 chiều nên chỉ thổi vào được chứ không hít lại được.

Hơn nữa, quy trình kiểm tra của Bộ Công an hiện nay là mỗi người thổi một ống, không thổi chung nên không lo người thổi bị lây nhiễm qua quá trình thổi.

“Có một điều lo ngại hiện nay là nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ chiến sĩ CSGT khi làm nhiệm vụ”, ông Hùng nói.

Ông Hùng kiến nghị Bộ trưởng Công an chỉ đạo trước mỗi ca tuần tra cần sát trùng máy đo nồng độ cồn. Với các cán bộ chiến sĩ, tuyệt đối phải sử dụng găng tay và đeo khẩu trang do tiếp cận nhiều người. Nếu làm như vậy sẽ không sợ lây nhiễm.

