'Hô biến' lốp xe đã qua sử dụng thành bồn rửa tay công cộng phòng Covid-19

Anh Vũ Hải Sơn - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương cho biết, thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Chính phủ cũng như UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, chỉ có các khu chợ được mở để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Đây cũng là nơi tập trung nhiều tiểu thương cùng người dân nên Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương quyết định triển khai công trình "Bồn rửa tay công cộng".