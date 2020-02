Chủ tiệm cà phê đóng quán, mua khẩu trang tặng du khách và người bán rong

Hình ảnh người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần xách nách mang bình xịt sát khuẩn và khẩu trang y tế đang dần trở nên quen thuộc với người dân phố cổ Hội An những ngày qua. Đó là anh Lê Văn Chương (47 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An). Suốt tuần qua, anh đóng cửa quán cà phê do mình làm chủ, đặt mua gần 4.000 chiếc khẩu trang để phát phát miễn phí.

Khẩu trang được anh Chương trao tặng tận tay những người bán rong ở phố cổ.

“Tôi không tham gia hội nhóm thiện nguyện nào, thế nhưng trước tình hình dịch nCoV đang hoành hành ở Trung Quốc và xuất hiện ở Việt Nam khiến người dân cùng du khách lo sợ, tôi mong muốn góp sức mình làm điều gì đó có ích. Đọc trên mạng xã hội, thấy mọi người than phiền chuyện khan hiếm khẩu trang, thế là tôi quyết định tìm nguồn đặt hàng để phát miễn phí”, anh Chương nói.

Anh Chương khoác túi đi bộ khắp các lối lớn nhỏ trong phố cổ, tặng khẩu trang cho người lao động nghèo.

Cách tặng khẩu trang của chủ quán cà phê này cũng hết sức đặc biệt. Thay vì tổ chức phát miễn phí tại địa điểm cố định, anh tự mình khoác túi rảo bước khắp mọi ngóc ngách của các cung đường trong khu phố cổ. Cứ hễ thấy bà bán hàng rong, anh đạp xích lô hay bắt gặp du khách nào đang tản bộ, anh đều không ngại tiến tới bắt chuyện với nụ cười rộng mở rồi ngỏ ý tặng khẩu trang.

“Trước khi tặng khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn, mình cũng dành thời gian ngắn để tư vấn cho các cô chú bán hàng rong cùng du khách về cách phòng chống dịch. Thật vui khi món quà mình gửi trao được mọi người đón nhận trong sự hài lòng”, anh Chương hồ hởi nói.

Cầm trên tay chiếc khẩu trang nhận từ anh Chương, một du khách người Úc chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình đến Hội An. Lượng du khách đi bộ trong phố cổ không đông đúc như trước nên mình thấy không khí bớt nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi được tặng chiếc 'khăn bảo hộ mũi' này, mình thấy rất ấm áp”.

Ngoài khu vực phố cổ, anh Chương cùng bạn đồng hành là Trần Văn Khoa còn vào tận các chợ ở Hội An để phát khẩu trang cho tiểu thương.

Du khách nở nụ cười tươi rói khi nhận chiếc khẩu trang từ anh Khoa - người bạn đồng hành của anh Chương.

Anh Chương đang dự định đặt thêm 7 nghìn chiếc khẩu trang nữa để vận chuyển ra TP Huế. Số khẩu trang này cũng sẽ được anh tặng miễn phí cho người dân và du khách đất cố đô.

