Bị yêu cầu cung cấp hồ sơ, doanh nghiệp trốn tránh, coi thường chính quyền

Video: Công ty TNHH An Phúc hoạt động sai phép, chính quyền buông lỏng quản lý

Vừa qua Báo điện tử VTC News đã phản ánh hàng loạt những hoạt động sai phép, vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) An Phúc (Công ty An Phúc).

Trong đó, trạm trộn bê tông và hàng loạt các xe bồn, xe quá khổ, quá tải của công ty này đang ra sức tàn phá đê điều, bức tử môi trường sông Đuống, khiến cho cuộc sống người dân tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh) gặp nhiều khốn khổ.

Được biết, hiện nay Công ty An Phúc đang được cấp phép hoạt động xây dựng bến bãi tập kết VLXD và trạm trộn bê tông tạm thời tại khu Đồng Lồ thuộc đê Bối, xã Cảnh Hưng với tổng diện tích 66.079,8m2.

Tuy nhiên công ty này đang hoạt động không đúng với quy định của giấy phép xây dựng có thời hạn do UBND huyện Tiên Du cấp.

Giấy phép xây dựng có thời hạn do UBND huyện Tiên Du cấp cho Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VLXD An Phúc.

Hàng ngày, trạm trộn bê tông An Phúc không hoạt động sản xuất phục vụ cho việc xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành theo giấy cấp phép xây dựng tạm thời.

Các xe bồn trộn bê tông cỡ lớn của đơn vị này thường xuyên chạy rầm rầm nối đuôi nhau thành các “binh đoàn” đi lên đê sông Đuống, qua đường làng, ngõ xóm của các xã Cảnh Hưng, Minh Đạo, Phật Tích, TX.Từ Sơn… để kinh doanh, phục vụ cho những dự án xây dựng khác.

Các xe bồn trộn bê tông của Công ty An Phúc ngày đêm nối đuôi nhau thành các “binh đoàn” tàn phá hạ tầng giao thông Bắc Ninh để kinh doanh, phục vụ trái phép cho những dự án xây dựng khác.

Phản ánh tới VTC News, ông P.T.N ở thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du bức xúc cho biết: “Vừa qua, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải chở VLXD và bê tông gây ô nhiễm môi trường, tàn phá hạ tầng giao thông thì ban ngày thấy có 1 số tổ công tác của Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra ở trên đê sông Đuống nên cũng thuyên giảm hơn so với trước đây.

Tuy nhiên vào thời điểm về chiều và tối thì tình trạng các xe bồn chở bê tông và xe chở VLXD vẫn chạy ầm ầm qua đường làng khiến không khí xung quanh thôn xóm vẫn bụi bẩn ô nhiễm và mất trật tự ATGT lắm.”

Trước những hoạt động sai phép, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Công ty An Phúc, trả lời VTC News ông Nguyễn Đình Khoáng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du cho biết, vừa qua chính quyền xã đã cử cán bộ và công an xuống nhắc nhở Công ty An Phúc.

Chính quyền cũng yêu cầu cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất chấp hành các luật Bảo vệ môi trường, luật Đê điều, luật Đất đai và luật Xây dựng, nhưng đến nay công ty này vẫn chưa chấp hành cung cấp giấy tờ nào cho địa phương để quản lý.

Hoa màu, ruộng vườn của người dân xung quanh trạm trộn bê tông An Phúc bị xác xơ, cành lá dính chặt bụi cát xi măng và chất thải khiến cây cối không thể phát triển được.

Phóng viên đặt câu hỏi tại sao chính quyền địa phương xuống kiểm tra những vi phạm của Công ty An Phúc mà không lập biên bản và xử phạt hành chính theo quy định?

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đình Khoáng tỏ ra bất lực khi cho rằng, về phía địa phương, chức năng nhiệm vụ cũng có hạn nên không thể lập biên bản và xử phạt được, vấn đề này do huyện cấp giấy phép xây dựng tạm thời cho trạm trộn bê tông An Phúc thì huyện mới đủ điều kiện kiểm tra xử lý sai phạm của công ty này.

“Trước đây chúng tôi cũng nhận được phản ánh của nhân dân, cử tri về những vi phạm của công ty An Phúc về việc gây ô nhiễm môi trường, ngay sau đó cán bộ xã xuống liên hệ làm việc, yêu cầu Công ty An Phúc cung cấp các hồ sơ pháp lý hoạt động theo quy định của pháp luật thì đơn vị này còn trốn tránh không xuất trình được giấy tờ và còn có thái độ không tôn trọng chính quyền địa phương”. ông Khoáng bức xúc cho biết.

PV nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Đại Đồng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) để làm rõ trách nhiệm của huyện khi cấp phép xây dựng có thời hạn cho Công ty An Phúc, tuy nhiên đến nay phóng viên vẫn chưa tiếp cận và làm việc được với người đứng đầu của UBND huyện Tiên Du.

Trong khi đó, trả lời VTC News, ông Nguyễn Huy Ngà, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh có chủ trương cho phép Công ty An Phúc được lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng bến bãi tập kết VLXD và trạm trộn bê tông tạm thời để phục vụ thi công cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, còn những hoạt động kinh doanh, phục vụ cho các dự án khác ở trong tỉnh của công ty này là hoàn toàn trái phép.

"Nếu Công ty An Phúc hoạt động ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, công trình thủy lợi bên dòng sông Đuống thì ngành nông nghiệp chúng tôi phụ trách sẽ có trách nhiệm và phải xử lý theo đúng quy định của Luật Đê điều. Trước mắt chủ tịch xã và trưởng thôn phải chịu trách nhiệm khi không có biện pháp xử lý và báo cáo kịp thời những sai phạm của đơn vị này lên cấp trên.

Còn những vi phạm liên quan tới xe quá khổ, quá tải tàn phá hạ tầng giao thông thì bên công an, giao thông vận tải phải xử lý; liên quan tới xây dựng trạm trộn bê tông, sử dụng sai mục đích đất đai, gây ô nhiễm môi trường thì bên Xây dựng và Tài nguyên môi trường phải chịu trách nhiệm", ông Nguyễn Huy Ngà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Ngà, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Việc buông lỏng quản lý của các đơn vị chức năng từ thôn, xã cho tới huyện tại Tiên Du (Bắc Ninh) đang tạo điều kiện cho Công ty An Phúc bất chấp luật pháp, ngang nhiên hoạt động sai phép, tàn phá hạ tầng giao thông, bức tử môi trường sông Đuống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác bảo vệ đê điều, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ trên địa bàn này.

Trước đó, VTC News đã phản ánh hàng loạt xe bồn trở bê tông cỡ lớn mang của công ty An Phúc nối đuôi nhau thành những “binh đoàn” gây ô nhiễm môi trường và gây mất trật tự ATGT qua đường làng Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo rồi chạy qua xã Phật Tích để ra khu vực thị xã Từ Sơn phục vụ trái phép cho dự án xây dựng trường Đại học Luật cơ sở 2 ở Bắc Ninh.

Trong khi đó, tại khu vực xây dựng trạm trộn bê tông của Công ty An Phúc lầy lội nước thải, cặn xi măng chất thành đống như núi cao, chất thải nguy hại như thùng đựng dầu không được thu gom theo quy định mà bị vứt bừa bãi khắp nơi, ra cả ngoài bãi bồi ven sông Đuống gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Chất thải nguy hại và thùng đựng dầu của Công ty An Phúc không được thu gom xử lý theo Luật Bảo vệ môi trường mà bị vứt bừa bãi ra ngoài bãi bồi ven sông Đuống.

Hạ tầng đường đê sông Đuống, đường liên thôn, liên xã ở huyện Tiên Du hiện nay đang bị tàn phá trầm trọng.

Hoa màu, cây cối, ruộng vườn của bà con xung quanh trạm trộn bê tông An Phúc xác xơ, cành lá dính chặt bụi cát xi măng không thể phát triển được.

Không những vậy, hiểm họa tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến người dân nơi đây khi đi ra đường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Báo điện tử VTC News tiếp tục thông tin vụ việc.