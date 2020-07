Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga: Mẹ nghe thấy tiếng con khóc vẫn mặc kệ bỏ đi

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (31 tuổi; trú tại thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Thành được xác định là người sinh bé Nguyễn Văn An (tên do người dân đặt) vào đêm 6/6, sau đó nhẫn tâm vứt bỏ dưới hố ga ở xã Thanh Mỹ rồi bỏ đi.

Sau 3 ngày nằm dưới trời nắng nóng 40 độ C, cháu bé được người dân phát hiện trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể bị dòi bọ bám dính. Dù được sơ cứu và chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn cứu chữa nhưng bé trai đã qua đời sau hơn 20 ngày điều trị.

Phạm Thị Thành tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, Thành sống như vợ chồng với anh Q., (con trai bà B. ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Họ có con chung 3 tuổi là cháu Nguyễn Văn P.

Anh Q. đang chấp hành án phạt tù tại trại giam ở tỉnh Hà Tĩnh nên cháu P. được bà B. nuôi dưỡng tại xã Thanh Mỹ, còn Thành thuê trọ ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm).

Thời gian gần đây, do cái thai trong bụng lớn nên Thành ít về thăm con, bà B. cũng không biết Thành có thai.

Chiều 6/6, Thành về nhà bà B. thăm con trai. Buổi tối hôm đó, bà B. ngủ với cháu nên không biết Thành trở dạ. Khoản 23h, Thành cầm một chiếc kéo trong phòng bếp và ra vườn phía sau nhà bà B. để đẻ, tự cắt rau rốn.

Sau khi sinh con, Thành bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B. và đền Mẫu rồi vứt bỏ cháu bé sang vườn đền Mẫu. Sau đó, người phụ nữ này vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà.

Đêm hôm Thành sinh con, bà B. có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng không rõ con cháu nhà ai và trong đêm khuya nên bà B. vẫn nằm trong nhà ngủ tiếp.

Chính quyền và người dân địa phương tổ chức lễ an táng cho cháu bé.

Khoảng 5h hôm sau, Thành dậy xóa dấu vết việc mình sinh con. Lúc này, Thành nghe thấy tiếng con khóc. Dù biết cháu bé có thể chết nhưng Thành quyết không để ai biết mình sinh con và không nuôi con nên mặc kệ, cam tâm vứt bỏ đứa con mới sinh dẫn đến cháu bé nằm giữa trời nắng nóng, đói khát suốt gần 3 ngày.

Ngày 8/6, Thành đi xe buýt quay về trung tâm Hà Nội như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, người mẹ này bị cơ quan công an điều tra, bắt giữ. Đáng nói, quá trình điều tra, Công an thị xã Sơn Tây còn phát hiện Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Ba ngày sau khi bị người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, cháu bé được người dân phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Dù được các bác sĩ, chuyên gia tận tình cứu chữa nhiều ngày nhưng cháu không qua khỏi.

Chiều 30/6, chính quyền và người dân xã Thanh Mỹ đã tổ chức lễ an táng cho bé Nguyễn Văn An theo phong tục địa phương. Người thân của cháu bé không có mặt.