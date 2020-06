Ảnh: Rác thải ngập tràn cả cây số ven bãi biển ở xã đảo Tam Hải

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Tam Hải xác nhận, bãi biển thuộc thôn Thuận An đang bị ô nhiễm do rác thải. "Tuy nhiên, vì lượng rác thải từ nhiều phía liên tục tấp vào bờ khiến việc thu gom không xuể. Sắp đến, xã sẽ tiếp tục tổng vệ sinh khu vực danh thắng Bàn Than nhằm trả lại môi trường cảnh quan sạch đẹp", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.